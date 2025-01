Näkökulma: Artistille maksetaan – "Palkinnot eivät siirry hevosenomistajan tilille ennen kuin rata on tehnyt paljon työtä ravitapahtuman järjestämiseksi"

Pyydänkin osallistumismaksujen nostosta tuohtuneilta pientä ymmärrystä ratojen talousahdinkoa kohtaan. Jonkun ne miljoonat palkintoeurot pitää jakaa hevosenomistajille, ja toistaiseksi se tapa on juosta fyysisesti kilpaa raviradoilla. Palkinnot eivät siirry hevosenomistajan tilille ennen kuin rata on tehnyt paljon työtä ravitapahtuman järjestämiseksi. Artistien on hyvä tulla komealle estradille, jonka jännitykseen olennaisena osana kuuluu se, että keikkapalkkiota ei makseta ennen kuin ravilähtö on juostu.