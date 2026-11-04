Näkökulma: Raviurheilun lääkintäsääntöihin tarvitaan avoimuutta ja kansainvälisesti yhtenäinen linja

Läpi kesän jatkuneessa kohussa olisi ollut erittäin tärkeää, että keskiössä olleet eläinlääkärit olisivat tuoneet julkisuuteen oman kantansa ja ammatilliset perustelunsa. Miksi ja kuinka paljon he ovat suositelleet ja määränneet kyseistä Hemo-15-valmistetta hevosille? Millä aikajaksolla hoitoa on annettu? Miksi valmistetta määrätyt määrät ovat olleet tavanomaista suurempia? Kaikkien osapuolten kannalta asioihin pitäisi saada täysi selvyys. Pelkät oletukset, huhut ja asiaan perehtymättömien alan ihmisten lausunnot eivät riitä.