Fimea tähdentää: Ei aseta lääkkeille dopingvaroaikoja, eikä valvo eläindopingia Suomessa

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ei aseta lääkkeille dopingvaroaikoja, eikä valvo eläindopingia Suomessa. Fimea vastaa lääkkeiden ja eläinlääkkeiden myyntilupien myöntämisestä, sekä pyrkii edistämään lääkkeiden saatavuutta Suomessa. Lääkeyritykset eivät ole hakeneet myyntilupaa monelle tärkeälle ihmis- ja eläinlääkkeelle, muun muassa koska Suomi on pieni markkina. Jotta myös näitä tarvittavia lääkkeitä saadaan eläimille ja ihmisille käyttöön, on luotu erityislupajärjestelmä. Erityislupa voidaan poikkeuksellisissa tapauksissa myöntää lääkkeelle, jolle on myönnetty myyntilupa esimerkiksi toisessa EU:n maassa.