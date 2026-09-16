Fimea tähdentää: Ei aseta lääkkeille dopingvaroaikoja, eikä valvo eläindopingia Suomessa
Viitaten Päivi Järvisen kirjoitukseen painetussa Hevosurheilussa 9.9.2026, Fimea haluaa oikaista esitettyjä virheellisiä käsityksiä. Järvisen kirjoituksesta saa käsityksen, että Fimea olisi asettanut eläinlääkkeelle virheellisen dopingvaroajan.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea ei aseta lääkkeille dopingvaroaikoja, eikä valvo eläindopingia Suomessa. Fimea vastaa lääkkeiden ja eläinlääkkeiden myyntilupien myöntämisestä, sekä pyrkii edistämään lääkkeiden saatavuutta Suomessa. Lääkeyritykset eivät ole hakeneet myyntilupaa monelle tärkeälle ihmis- ja eläinlääkkeelle, muun muassa koska Suomi on pieni markkina. Jotta myös näitä tarvittavia lääkkeitä saadaan eläimille ja ihmisille käyttöön, on luotu erityislupajärjestelmä. Erityislupa voidaan poikkeuksellisissa tapauksissa myöntää lääkkeelle, jolle on myönnetty myyntilupa esimerkiksi toisessa EU:n maassa.
Fimea myöntää vuosittain noin 700–1100 erityislupaa eläinlääkintään. Erityislupia myönnetään eläinlääkärin esittämin eläinlääkinnällisin perustein. Hemo-15- eläinlääkkeelle on myönnetty erityislupia ainoastaan hevosen sairauden hoitoon. Se sisältää vitamiineja, hivenaineita ja aminohappoja, jotka voivat olla välttämättömiä injektiomuodossa esimerkiksi pitkällisen ripulia aiheuttaneen suolistosairauden, tai suuren leikkauksen jälkeisessä tukihoidossa.
Vääriin käsiin joutuessaan monia lääkkeitä voidaan käyttää väärin. Hemo-15 on EU:ssa myyntiluvallinen eläinlääke, ja sen kohdalla voidaan puhua dopingista vasta, jos sitä on käytetty väärin, eli esimerkiksi terveelle hevoselle urheilusuorituksen parantamista varten. Eläinlääkärien ammatinharjoittamisen valvonnasta vastaa Ruokavirasto, ja hevosten dopingvalvonnasta Suomen Hippos.
Tita-Maria Muhonen
Eläinlääkäri
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea