Näkökulma: Hevosalan työkyvyn johtaminen – missä mennään?

Esihenkilötyön kehittäminen on keskeinen vipuvarsi, jonka kautta meillä on mahdollisuus tukea ja vahvistaa hevosalan työntekijöiden työssä jaksamista ja työkykyä. Esihenkilöt tekevät erittäin arvokasta työtä ja ansaitsevat tähän työhönsä tukea ja työvälineitä. Kyky ottaa puheeksi esim. työssä jaksamisen heikentymisestä kertovat hälytysmerkit tai poissaolot ovat esihenkilöille usein haastavia ja stressaaviakin tilanteita, kun taas työntekijän ja työn sujuvuuden kannalta näihin asioihin tarttuminen voi olla välttämätöntä. Ei tarvita ammattijohtajia vaan tarvitaan tiedon, ymmärryksen ja taidon lisäämistä ihmisten kohtelusta ja arkijohtamisesta. Työkyvyn johtamista ei voi ulkoistaa esim. työterveyshuollolle tai julkiselle terveyshuollolle vaan se tapahtuu siellä, missä työtä tehdään eli työpaikoilla. Tähän kannattaa panostaa, sillä esim. varhaisen tuen mallin käyttöönotto yrityksessä voi vähentää sairauspoissaoloja jopa 20 prosenttia.