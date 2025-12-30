Näkökulma: Ilmainen sisäänpääsy käänsi Vermon yleisömäärät nousuun – vuoden suurin lukema kauden päätösraveissa

Aika entinen ei enää palaa, sanotaan. Näin monesti luonnehditaan ravien yleisömääristä puhuttaessa. Kesän suurimmat tapahtumat vetävät edelleen yleisöä paikan päälle, mutta tosiasiassa kaikkien ravien katsojalukemat ovat nousseet. Yleisöä on enemmän kuin vanhaan hyvään aikaan, se vain piileksi suurimmalta osin ruutujen takana. Nimenomaan älypuhelimien ja -televisioiden.

Moni saattaa yllättyä, että Vermossa myös paikan päällä yleisömäärä on noussut. Tällä vuosikymmenellä lukemat on ilmoitettu tarkasti ilman tallialueella toimivia harrastajia ja ammattilaisia. Kaupallinen järjestyksenvalvonnan toimija laskee yleisömäärän täsmällisesti, sillä tilaajan tahtotila ei ole kasvattaa järjestyksenvalvojien määrää ainakaan viranomaisten myöntämässä luvassa mainittua suuremmaksi. Laskentatapa on ollut 2020-luvun alun korona-aikana jopa "liian" tarkka.

Kuka muistaa, että ensimmäisenä koronakesänä raveihin saattoi joutua jonottamaan? Yleisörajoitukset iskivät myöhemmin vielä rajummin, ja pitkään ajettiin oikeasti tyhjille katsomoille. Yleisön saaminen takaisin paikalle vaati pitkäjänteistä työtä rajoitusten poistuttua.

Ilmaistapahtumat vetävät

Kaksi vuotta sitten Vermossa päätettiin muuttaa keskiviikko- ja valtaosa lauantairaveista maksuttomiksi sisäänpääsyn osalta. Lipputulot ovat tärkeitä kaikille tapahtumajärjestäjille, mutta mistä niitä saa, jos ei ole kävijöitä. Vuosi 2023 oli ensimmäinen koronan jälkeinen ns. normaali vuosi. Silloin keskiviikkojen yleisöluvun keskiarvo oli 367 henkilöä.

Ilmainen sisäänpääsy mullisti maailman. Jo seuraavana vuonna lukema kasvoi lähes sadalla henkilöllä (460), ja nyt päättyvänä vuonna keskiviikkokeskiarvo jatkoi nousuaan lukemiin 577! Kun talven huonoimmat ajankohdat jättää pois, on monena keskiviikkona ilahduttavan moni löytänyt katsomoon, niin uudet kuin vanhatkin kävijät. Pelko katoavista lipputuloista on kompensoitunut nykyaikana niin tärkeällä oheismyynnillä.

Naapuruston saaminen liikkeelle ja lajin, keppihevoskentän ja Ravikoulun palvelujen tunnettuuden lisääntyminen näkyvät varmasti pidemmällä aikavälillä positiivisina lukuina eri osa-alueilla.

Ykköstapahtumissa yskähtelyä

Kokonaisyleisömäärää on onnistuttu kasvattamaan nyt neljänä peräkkäisenä vuotena, ravipäivien vähenemisestä huolimatta. Silti maksullisten ykkösravipäivien kehitykseen ei voi olla täysin tyytyväinen.

Päätapahtuma Finlandia-Ajon yleisömäärä laski viime vuodesta, vaikka pääsylippujen hintoja tarkistettiin alaspäin. Viikkoa lähempänä kesää ajettu Derby sentään sai väkeä edellisvuotta enemmän paikalle. Huippu-urheilua tulee arvostaa ja olla valmis myös maksamaan elämyksestä. Finlandia-Ajon pääsylippujen hinnoissa on entistä enemmän porrastusta, aikaisin liikkeellä oleva saa ne tulevanakin keväänä edullisemmin. Vuoden kansainvälisin ravitapahtuma kannattaa kokea paikan päällä.

Ensi vuodelle mietimme erilaisia teemoja etenkin lauantaipäiville, jolloin myös lapsiperheitä on mahdollista saada paremmin liikkeelle. Hyvä osoitus on joulun alla järjestetyistä markkinaraveista, joissa nähtiin Vermon vuoden suurin yleisömäärä – ilmaisesta sisäänpääsystä johtuen tai siitä huolimatta.

Uusi ravivuosi alkaa heti lauantairaveilla. Välipäivien katkaisemilla viikoilla väkeä ei välttämättä saa monen muun päivän tapaan liikkeelle. Yritämme kuitenkin. Lauantaina on ilmainen sisäänpääsy ja ravintolassa voi nauttia maukkaan brunssin pääkaupunkiseudulle huokeaan hintaan. Ja pitää muistaa, että raveissa ravintolapakettiin sisältyy aina urheilutapahtuma, ei pelkkä ruokailu. Eikä erillistä pääsylippua tarvitse.

Kaikki urheilu- ja kulttuuritapahtumat elävät yleisöstään. Ravitapahtumaa ja oheispalveluja kehittämällä pyrimme jatkamaan positiivista kierrettä myös ensi vuonna.

Hyvää alkavaa vuotta 2026 – nähdään raveissa!



Jarkko Korhonen

kilpailupäällikkö, Vermo Areena