Pakina: Juhannustaikoja

Omana ajokkinani toimi Helkama Kulkuripoika, kavereiden kesken Pette, ja voittohan sieltä napsahti tiukan polkemisen jälkeen. Juhla huipentui, kun kanssakilpailija teki voikukista seppeleen, ripusti sen pyöräni tankoon ja kajautti Maamme-laulun ilmoille. Tuota hetkeä en unohda koskaan.