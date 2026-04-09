Pääkirjoitus: Onko ihmisen tarina sama kuin hevosen?
Menestyvät ratsastajat ja raviohjastajat saattavat olla äärimmäisen taitavia kommunikoimaan hevostensa kanssa. Tuhansien ja tuhansien toistojen jälkeen kummankin osapuolen hermoradat muokkautuvat superlaajakaistoiksi, ja impulssi–responssi-nopeus sen kuin entisestään kasvaa.
Lopulta hevonen reagoi pyyntöihin jo, kun ihminen omasta mielestään vasta miettii niitä. Alkaa tuntua vahvasti siltä, että hevonen tekee tietoisia valintoja itse.
Onko se hyvä vai huono asia, että ihminen selittää maailmaa toisille ihmisille?
Urheilussa ratsastajille ja raviurheilijoille annetaan ääni ”hevosen tulkitsijoina”. Kansainväliset nimet ovat jo huippuasiantuntijoita. Mutta vaikka he ovat asiantuntijoita tekemisessä, se ei vielä tee heistä asiantuntijoita tekemisen taustoittamisessa.
Kuten maailmankuulu hevosten käyttäytymiseen erikoistunut tiedemies Andrew McLean sanoo, kyky saada hevonen tekemään jotakin on eri asia kuin selittää, mitä siinä tekemisessä tapahtui ja miksi se toimi. McLean kertoo tuoreen tutkimuksen paljastavan, että vain yksi ratsastaja viidestä tuntee hevosen oppimismekanismin.
Niinpä, kun asiasta kysytään, ratsastaja tai ravikuski selittää sen omista lähtökohdistaan, omien resurssiensa pohjalta. Se tarina on ihmisen tarina. ”Se halusi miellyttää.” ”Se halusi taistella.” ”Se halusi voittaa.”
Tämä toimii kuin tuhat volttia, koska tarinoiden kuulijoina on ihmisiä, jotka eivät ole perehtyneet hevosiin lainkaan ja heidän korvissaan miellyttämiset ja taistelut kuulostavat hyviltä. Niinhän heidän lemmikkinsäkin kotona tekevät.
Onko se hyvä vai huono asia, että ihminen selittää maailmaa toisille ihmisille ja niin tehdessään inhimillistää myös eläimet?
Vaikka postaamalla someen videon, jossa ”Sugar-hevonen teeskentelee nukkuvaa, kun ihminen lähestyy satulan kanssa”.