Kolumni: Hevosen hyvä muisti auttoi lumisateessa

Nuorimies hyppäsi rekeen, antoi Santerille lähtökäskyn ja heitti ohjakset rekeen. Hevonen alkoi määrätietoisesti tarpoa eteenpäin tasaisella tahdilla. Lumisade oli niin runsasta, että hän juuri ja juuri erotti hevosen ääriviivat matkan edetessä. Matkan aikana hän jutteli tasaisella ja hiljaisella äänellä Santeri-hevoselle ja toisti sen nimeä pitääkseen hevosen rentona ja rauhallisena.