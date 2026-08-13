Kolumni: Kiitos tästä matkasta

Minulle ja perheelleni tämä on ollut elämäntapa jo vuosikymmeniä. Nyt on kuitenkin tullut hetki vetää henkeä ja tunnustaa tosiasiat. Muuttuneet elämäntilanteet ja arjen realiteetit pakottavat toisinaan tekemään vaikeita valintoja. Hevosen pitäminen ja valmentaminen vaativat täyden sydämen ja 24/7-panostuksen. Puolivaloilla tätä hommaa ei voi tehdä, eikä se olisi hevostakaan kohtaan oikein. Kun aika ei enää riitä sellaiseen laatuun kuin haluaisi, on oltava rehellinen.