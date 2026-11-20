Ravipäivien karsiminen, kulujen nousu ja palkintojen keskittäminen eivät voi olla näkymättä ammattivalmentajien valinnoissa. Niin sen kuuluukin, sillä ammattilaiset haluavat tehdä kirjaimellisesti ammattilaisten valintoja.

Käpylä Grand Prix on siitä loistava esimerkki. Paalun pelihevosista Endurance Boy ja Knight Journey ovat kumpikin kilpailleet edellisen kerran 3. lokakuuta. Ne eivät enää mahdu 55 000 euron haastajadivisioonaan. Seuraavaa porrasta, enintään 90 000 euroa voittaneiden pronssidivisioonaa, ei ole ollut edes tarjolla edellisen kolmen lauantain sarjatarjonnassa.

Starttiväliä molemmille tulee kuusi viikkoa, eli 42 päivää. Onhan se pitkä väli, mutta vaihtoehtona olisi ollut ottaa rahasija tavallisesta lähdöstä. Se puolestaan olisi saattanut estää pääsyn paalulle Käpylä GP:ssä. Siksi olisi ollut suorastaan typeryyttä kilpailuttaa hevosia millään muulla tavalla.

Yhtälö ei ole helppo, mutta asian äärelle kannattaa pysähtyä. Raviratojen tehtävänä on yhdessä Suomen Hippoksen kanssa turvata nykyisille hevosille kilpailumahdollisuudet tulevina vuosina ja samalla kannustaa kasvattajia sekä hevosenomistajia panostamaan lajiin myös jatkossa.

Kilpailupäivien vähentäminen tai alueellinen kaventaminen kääntyy nykytilanteessa säästötoimesta tuhon tieksi, joten työkalulaatikosta on pystyttävä nostamaan esiin muita keinoja. Esimerkiksi useamman vuoden strategia kasvatustoiminnan elvyttämiseksi, harrastajapäivien profilointi ja samalla keskiviikko- ja lauantairavien palkintotason säilyttäminen ammattimaisen toiminnan turvaamiseksi.

Palkintotason lisäksi on syytä tarkastella ravipäivien jakoa ja sarjatarjontaa valtakunnallisesti uudesta näkövinkkelistä. Vielä enemmän ammattivalmentajan tai harrastajan silmin. He ovat niitä, jotka mahdollistavat kasvattajien ja omistajien kanssa ravikilpailut.