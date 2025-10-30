Kommentti: Liittotyö etenee aluemallin pohjalta

Hevosjalostusliittojen tulevaisuustyöryhmän tavoitteena oli löytää toimenpiteitä, joilla kehitetään hevosjalostusliittojen toimintaa vastaamaan hevosalaa kohtaaviin muutoksiin. Pohjatyönä kerättiin paljon tunnuslukuja ja muutosta kuvaavaa tilastotietoa, ja tulokset esitettiin valtuuskunnan viime kevätkokouksessa.

Työryhmän työssä keskeisiksi kehitettäviksi asioiksi nousivat tunnistus- ja rekisteritoiminta, näyttelytoiminta, neuvonta sekä rahoitus ja hallinto. Näitä osa-alueita tarkasteltiin työssä neljän eri skenaarion pohjalta: nykymallin, aluemallin, keskusjärjestövetoisen mallin sekä muun mallin. Muu malli voisi olla esimerkiksi liittojen liitto -malli, jossa liitoille muodostetaan oma katto-organisaatio vastaamaan tietyistä liittojen toiminnan osa-alueista. Työryhmä ei ottanut kantaa siihen, mikä malli tulisi valita, vaan esitteli eri skenaarioiden positiiviset ja negatiiviset vaikutukset nykytilaan nähden.

Kesän aikana työryhmän työ jäi tauolle, mutta työtä jatkettiin liittojen kuulemiskierroksella. Sillä kartoitettiin liittojen ajatuksia tulevaisuudesta ja näkemyksiä eri skenaarioiden vaikutuksista toimintaan. Liittokuulemisen perusteella tehtiin suunnitelma, jonka pohjalta liittotyö jatkuu.

Skenaarioista jatkokehitykseen valikoitui aluemalli, jossa alueellista yhteistyötä tiivistetään tunnistustoiminnan, näyttelytoiminnan, neuvonnan sekä hallinnon osalta. Samalla työssä tarkastellaan liittojen ja raviratojen yhteistyötä ja sen kehittämistä. Liittojen työryhmän kokoonpanoa täydennetään parhaillaan.

Vuodelle 2026 työryhmässä valmistellaan jo loppuvuodesta 2025 näyttelytoiminnan ja tunnistustoiminnan muutoksiin liittyviä toimia sekä kehitetään neuvonnan strategiaa. Hallinnolliset muutokset puolestaan ovat osana pitkän aikavälin suunnitelmaa, ja tätä työtä liittotyöryhmä jatkaa vuoden 2026 aikana.

Tea Niemi

Osastopäällikkö, Suomen Hippoksen kasvatuksen ja omistamisen osasto