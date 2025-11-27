Kommentti: Montén painoraja kohti kansainvälistä tasoa
Vuoden 2026 alussa voimaan tulevat säännöt vahvistavat monté-ratsastajan vähimmäispainoksi satuloineen 60 kg eli palataan samaan lukemaan, mitä se oli vuonna 1979 montén tullessa Suomeen. Suomen Hippoksen sääntöuudistus on pitkään toivottu ja aiheellinen. Aiempi painoraja 52 kg loi merkittävästi epätasa-arvoa ohjastajien välille ja poikkesi huomattavasti mm. Ruotsin 65 kg painorajasta.
Sääntömuutoksen myötä toteutuu vastuullisuus ja yhdenvertaisuus ohjastajien välillä, sillä varusteilla (mm. painovoilokit, geeliromaanit, painavammat satulavyöt, isommat satulat) voidaan helposti ja turvallisesti tasata painoeroja. Korkeampi painoraja voi motivoida myös miehiä osallistumaan monté-lähtöihin.
Valmentaja- ja pelaajanäkökulmasta ohjastaja- ja pelivalinnat helpottuvat kuskien painon tasavertaisuuden vuoksi.
Liian alhainen painoraja antaa väärän mallin erityisesti lajiin tuleville nuorille. Voimme pohtia, mitä arvoja haluamme lajin edustavan. Monté-ohjastaja on urheilija, jonka täytyy olla hyväkuntoinen ja lihas painaa.
Asiassa mietityttää, miksi painorajaa ei nostettu heti 65 kilogrammaan. Terve treenattu hevonen kantaa 65 kg painon. Tällä painorajalla on kilpailtu jo pitkään Ruotsissa ja Ranskassa, joten painorajan nostamista ei ole syytä pelätä.
Huomionarvoista tässä painoraja-asiassa on myös se, että yhtenäiset säännöt eri maiden välillä mahdollistaisivat myös montén kilpailutulosten kansainvälisen vertailun, mikä toisi arvostusta myös Suomen montélle.
Monté Team Finland ry:n hallitus