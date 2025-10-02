Kommentti: Ruotsissa tuomaritoiminnan rima korkealla
Ruotsiin verrattuna muutoksenhaku on meillä Suomessa melko erilainen. Ruotsissa on vain yksi porras eli överdomstolen (suomeksi ylituomioistuin, vastaa suunnilleen Suomen ravituomioistuinta), johon voi valittaa vähintään 5000 kruunun sakoista tai yli 21 vuorokauden pituisista kielloista. Raja on siis paljon korkeammalla kuin meillä, käytännössä vain kaikkein suurimmista rangaistuksista on muutoksenhakumahdollisuus. Meillä on kaksi porrasta, eli tarkistus- ja oikaisuvaatimus.
Ruotsissa muutoksenhaun rima on syystä tai toisesta haluttu pitää korkeana. Tulkitsen tämän niin, että ratkaisujen oikeellisuuteen luotetaan ja tuomareita arvostetaan enemmän ja järjestelmän toimivuuteen isossa kuvassa luotetaan.
Toki Ruotsissakin on kriittisiä näkemyksiä tuomaritoimintaan, ja siellä yritetään koko ajan kehittää tuomarilinjaa yhä tasalaatuisemmaksi. Osoituksena tästä oli uuden tuomaripäällikön viran perustaminen alkuvuodesta. Pohjoismaat ovat kokoontuneet Erik Adielssonin aloitteesta epävirallisesti muutamaan kertaan, ja itse olen näissä etäkokouksissa ollut Hippoksen puolesta. Tavoitteena on tiedonvaihto ajankohtaisista sääntömuutos- ja muista asioista sekä tietysti toiminnan parantaminen joka suunnalla. Muun muassa meidän sakon oikeellisuuden tarkastuksen mahdollisuudesta Ruotsi on ollut kiinnostunut. Nyt siellä kilpailijoilla on tyytyminen pienempiin rangaistuksiin ilman valitusoikeutta.
Ylituomioistuimeen kuuluu tilanteesta riippuen 4–6 jäsentä. Ylituomioistuimessa ei ole kilpailijaedustusta, vaan kokoonpanossa on ihan oikeusoppineita ja ainakin tällä hetkellä kaksi arvostettua emeritus ravituomaria.
Ruotsissa muutoksenhaku maksaa henkilön kilpailusuoritteiden määrän mukaan porrastetusti 1000–5000 kruunua (noin 90–450 euroa) niin, että ammattilaisille se on kalleinta. Tänä vuonna käsittelyjä on ollut viisi. Näistä vain kaksi tapausta on liittynyt kilpailutilanteisiin.
Olen itse kuukauden päästä jälleen osallistumassa Ruotsin valvojapäiville Tukholmassa. On mielenkiintoista kuulla, miten tuomaritoiminta nähdään ravien suurmaassa, mitkä aiheet ovat keskiössä ja mitä niistä voidaan ammentaa Suomeen.
Jarkko Korhonen
Suurkilpailuvalvoja