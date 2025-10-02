Kommentti: Ruotsissa tuomaritoiminnan rima korkealla

Toki Ruotsissakin on kriittisiä näkemyksiä tuomaritoimintaan, ja siellä yritetään koko ajan kehittää tuomarilinjaa yhä tasalaatuisemmaksi. Osoituksena tästä oli uuden tuomaripäällikön viran perustaminen alkuvuodesta. Pohjoismaat ovat kokoontuneet Erik Adielssonin aloitteesta epävirallisesti muutamaan kertaan, ja itse olen näissä etäkokouksissa ollut Hippoksen puolesta. Tavoitteena on tiedonvaihto ajankohtaisista sääntömuutos- ja muista asioista sekä tietysti toiminnan parantaminen joka suunnalla. Muun muassa meidän sakon oikeellisuuden tarkastuksen mahdollisuudesta Ruotsi on ollut kiinnostunut. Nyt siellä kilpailijoilla on tyytyminen pienempiin rangaistuksiin ilman valitusoikeutta.