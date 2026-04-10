Lukijan kynä: Totopäätteiden häipyminen kesäradoilta viimeinen niitti? – Veikkaus vastaa
Veikkaus hylkäsi raviurheilun
Veikkauksen kiinnostus suomalaista raviurheilua kohtaan on näkynyt pitkään olemattomana markkinointina. Viimeisin niitti oli Veikkauksen ilmoitus, ettei totopäätteitä tuoda enää tänä vuonna kesäradoille.
Nihkeyttä ilmentää myös, ettei Veikkaus enää toimita Hippokselle tulosten yhteyteen kerrointietoja eikä pelivaihtoja. Veikkaus haistattaa pitkät heille, joita kiinnostaa seurata pelimäärien kehittymistä.
Viime perjantaina Turun Metsämäen raviradan alueella oli yli 9000 hengen yleisömäärä. Oliko Veikkaus paikalla esittelemässä ravipelaamista vasta-alkajille? Yritettiinkö saada lajin piiriin sellaisia, joita pieni jännitys pienelläkin panoksella vaikka sijapeliin saattaisi houkutella jatkossakin totoravien äärelle? Ei, eipä tietenkään.
Olen varma että tuosta yli 9000 kävijän joukosta olisi hyvällä markkinoinnilla tai ylipäätään markkinoinnilla saatu paitsi uusia ihmisiä raviurheilun, myös ravipelaamisen piiriin.
Kesäravit ilman totoluukkuja vaikuttavat varmasti lähtövaihtoihin. Tai sitten Veikkauksen pitää valjastaa iso porukka opettamaan nettipelaamaista kännykällä ihan kädestä pitäen. Epäilen, ettei Veikkaus niin tee.
Rauli Ala-Karvia
Toimittaja ja ravi-intoilija, Turku
Vastine: Veikkauksen vastuulla on Toto-pelien markkinointi
Vastauksena Rauli Ala-Karvialle kiitämme palautteesta ja kehitysehdotuksista.
Rahapeliyhtiöiden yhdistyessä sovittiin selkeästi, että Suomen Hippos vastaa raviurheilun ja Veikkaus pelien markkinoinnista.
Hippoksen ja Veikkauksen yhteistyösopimuksen myötä olemme kuitenkin panostaneet merkittävästi raviurheilun valtakunnalliseen näkyvyyteen.
Viime vuonna aloitettiin Veikkauksen kustantama Tietysti Ravit -yhteismarkkinointikampanja, joka toi raviurheilun elämyksellisyyttä esiin radiossa, televisiossa ja ulkomainonnassa. Kampanja palkittiin Kaiku-audiomainoskilpailussa.
Kampanjan tavoitteena on tehdä raveista tutumpi ja helpommin lähestyttävä laji ja sen tulokset ovat olleet hyviä. Näin laajaa markkinointikampanjaa raveille ei ole tehty vuosiin. Työ jatkuu tänä vuonna muun muassa valtakunnallisella markkinointikampanjalla. Raviurheilu tulee näkymään kampanjan myötä tänä vuonna televisiossa, ja myös kesäravit saavat näkyvyyttä.
Tekemämme muutokset ovat seurausta asiakkaidemme pelikäyttäytymisen muutoksesta. Suuntaamme kehitysresurssit palveluihin, joita asiakkaamme käyttävät ja toivovat sähköisessä kanavassa. Veikkauksen verkkokauppa tavoittaa viikoittain valtavan määrän suomalaisia asiakkaita. Myös Toto-pelit näkyvät sivustolla laajasti ja pyrimme tavoittamaan toivottuja uusia asiakkaita Toto-pelien pariin sähköisissä kanavissa.
Toto-pelejä pelaa verkossa viikoittain enemmän uusia ja satunnaisia asiakkaita kuin tapahtumissa tavoitetaan uusia ravikävijöitä.
Veikkaus järjestää suomalaisiin ravitapahtumiin pelikohteita sekä näyttää kaikki suomalaiset Toto-ravit ilmaisina ja suorina lähetyksinä asiakkaille. Toto-pelit ovat pelattavissa yli 3100 myyntipaikassa eri puolella Suomea. Myös hienosti onnistuneiden Turun koko perheen pääsiäisravien lähdöt olivat Veikkauksen Toto-pelikohteina.
Ravitapahtumat eivät elä Toto-luukuista. Ne elävät ihmisistä, hevosista ja tunnelmasta. Turun Metsämäen kaltaisten tapahtumien voima ei synny myyntipäätteistä, vaan ainutlaatuisesta elämyksestä, jonka raviurheilun jännitys ja tapahtumat parhaimmillaan tarjoavat.
Veikkaus ei jatkossa toimita myyntipäätteitä kesäraviradoille, koska asiakkaidemme tapa kuluttaa Toto-pelejä on muuttunut. Toto-peleissä digisiirtymä on erityisen vahvaa. Emme hylkää kesäraviratoja, vaan markkinointikampanjan lisäksi tuotamme kesäraviradoille digipelaamista tukevaa aineistoa.
Veikkaus.fi:ssä ja sovelluksessa Toto-pelaamisen palvelut ovat parhaimmillaan TotoTV:n, asiantuntijoiden sisältöjen ja muiden työkalujen ansiosta. Myös mainitut kertoimet ja pelivaihdot löytyvät Toton pelisivuilta. Aiempien päivien tulokset ja peleihin liittyvät tiedot löytyvät kalenterista päivää vaihtamalla.
Raviurheilu on monelle paljon enemmän kuin pelaamista. Laji tarjoaa yhteisöllisyyttä, perinteitä ja elämyksiä. Se on ystävien tapaamista, perheiden yhteistä aikaa, hevosten voimaa ja tunnelmaa, joka tuntuu radan varressa aivan omalla tavallaan.
Ravitapahtumissa voidaan keskittyä entistä enemmän siihen, mikä on olennaista: hevosiin, urheiluun, elämykseen ja yhdessäoloon. Raviurheilussa urheilun ja pelaamisen yhteys on ollut kautta historian kiinteä, ja säilyy jatkossakin, mutta Toto-pelaamisen tavat muuttuvat.
Hyvää ravikevättä toivottaen,
Juha Ahjolinna
Head of Toto and racing, Veikkaus