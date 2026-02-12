Lukijan kynä: Yleisö katoaa raviradoilta – löytyykö lääkkeitä?
Pengoimme Teivon arkistoja ja löysimme dokumentin vuodelta 1982, jolloin Teivo oli täyttänyt seitsemän vuotta. Dokumentin otsikko oli: "Yleisö katoaa raviradoilta – löytyykö lääkkeitä". Tilanne oli silloin niinkin "synkkä", että Teivon jokaisissa raveissa oli keskimäärin pari tuhatta katsojaa talvella. Parhaimmillaan keskikatsojamäärä oli heinäkuussa, 3000 katsojaa per ravit. Slogan oli ”Teivossa ravataan – Teivossa tavataan, tiistaisin”.
Samana aikana ravintolamyynti vaihteli 50 000 markasta 90 000 markkaan. Nykyrahassa se on 25 000 – 45 000 euroa. Keskiviikon Teivon 75-raveissa katsojia oli reilut neljäsataa, joista vain osa ravintolakatsomossa ja ravintolamyynti muutamia tuhansia euroja. Pelivaihdotkin ovat pudonneet, mutta vähemmän kuin yleisömäärät. Suomalaiset ovat nykypäivänä sentään paljon varakkaampia kuin 1980-luvulla.
Siinä pöydässä sitten pitkänlinjan teivolainen muisteli, kuinka jääkiekkoväki pyysi teivolaisia neuvotteluihin siitä, että jääkiekkopelit ja ravit menisivät mahdollisimman vähän päällekkäin. Niin kovaksi kilpailijaksi jääkiekkoväki raviurheilun silloin koki, kiekon pääkaupungissa Tampereella.
Jääkiekon SM-liiga perustettiin toukokuussa 1975, Tampereella tietysti. Jääkiekon SM-liigan katsojakeskiarvo on 4536 kaudella 2025–2026. Se on paras 12 kauteen. Ilves ja Tappara keräävät keskimäärin lähes 8 000 katsojaa Nokia Areenan ansiosta. SM-liigan perustaminen päivitti jääkiekon nykyaikaan. Raviurheilussa odotamme sitä edelleen. Jokohan joku ryhtyisi toimeen?
Asko Koskinen
Heikki Lammi