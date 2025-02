Lukijan kynä: Ravit tarvitsevat oikeaa tiedotusta ja sisäänheittotuotteen

Alkuvuosi on puhuttu hevospulasta. Kokemuksesta tiedän, mitä erityisesti ei saa tehdä. Viime talveksi tuli kausiradat, joista puhuttiin ja tiedotettiin paljon. Täksi kaudeksi kausirata-ajattelu on ilmeisesti osittain hylätty ja tästä ei puhuttu ollenkaan. Näin ei saa toimia.

Jos ensi talvena jokin rata on talvitauolla, se pitäisi tietää viimeistään kesällä. Jossain kohtaa hevosta pitää treenata, rokottaa ja tallihenkilökunta pitää lomaa, joten tieto onko lähipaikkakunnalla raveja vai pitkä tauko on hyvin tärkeä.

Talvella rahaa on usein helpompi saada. Tästä tulisi tehdä sisäänheittotuote. Joka raveissa pitäisi olla lähtö, johon kannattaa osallistua. Esimerkiksi pikkuisen paremmalla palkinnolla 2000, 4000 ja 6000 euroa tienanneille lähtö, joka automaattisesti jaetaan oriille/ruunille ja tammoille erikseen. Tai olisi lähtöjä, joissa karsitaan ne, joilla on eniten pisteitä, jolloin on helpompi päästä huonolla taululla mukaan.

Mitä ikinä tehdäänkin, olisi hyvä mikäli tällainen mahdollisuus olisi vain sydäntalvella. Jos samoja lähtöjä löytyy ympäri vuoden ne eivät ratkaise talven hevospulaa. Ja näistäkin pitäisi tietää jo kesällä. Lähtöjä ei tarvitse tietää rata- ja päiväkohtaisesti. Riittää, että lähtöjä ylipäänsä on ja aluekin olisi tiedossa suurin piirtein, koko Suomi tai pelkästään Etelä-Suomi.

Jos jonkinlainen systeemi tehdään, se pitää olla käytössä vähintään kaksi vuotta. Ensimmäisenä vuonna asiaa ei varmastikaan vielä sisäistetä. Toisena vuonna suosio voi olla parempi, joten yhden vuoden perusteella ei kannata tehdä suuria johtopäätöksiä.

Ravien siirrostakin pitäisi olla valmis suunnitelma ainakin ajavalla radalla. Aika hyvin peruutukset ja siirrot jo toimivat, joten jotain on opittu.

Nyt vaan ideariihet toimimaan. Juuri nyt on vielä kohtalaisen hiljaista, joten on aikaa ajatella. Kesäksi kaikki vilkastuu ja talvi unohtuu kokonaan.

Pitää myös muistaa, että aika moni toimiva idea on alun perin heitetty vitsinä, joten nyt vaan ideoita kehiin. Jokin niistä voi hyvinkin ruveta toimimaan.

Sanna Tulonen, Vantaa