Lukijan kynä: VIP ei ollutkaan VIP
Luin taannoin (17.12.2025) häkeltyneenä Hevosurheilusta uutisen Oulun Kuninkuusravien tuloksesta. Siinä hehkutettiin erityisonnistumisena kaksikerroksista VIP-katsomoa.
”Se oli kompakti ja sopivan kokoinen, ja se saatiin myytyä loppuun. Katsomosta näkyi hyvin radalle ja vähän myös varikolle”, toiminnanjohtaja Marja Pahkala kehui.
Asiakkaan näkökulmasta onnistuminen oli täysin päinvastainen. Näkyvyys radalle oli lähtöjen aikaan pelkkiä selkiä, kun ihmiset pakkaantuivat katsomon radan puoleiselle reunalle. Teoriassa näkyvyys radalle oli vain toisesta kerroksesta, alempi kerros oli siksi lähes tyhjä. Kuulutukset kuuluivat tosi huonosti. Tilassa ei ollut yhtään tv-monitoria, jolta lähtöjä tai kertoimia olisi nähnyt. Minulla oli sentään mukana läppäri, jolta muutkin ihmiset kävivät katsomassa kertoimia.
Kaiken huippu oli kuitenkin, kun poistuin VIP-katsomosta käydäkseni WC:ssä. En päässytkään enää takaisin sisälle, koska tilassa oli kuulemma liikaa väkeä. Jouduin jonottamaan 15 minuuttia ennen kuin pääsin takaisin paikalleni ja tavaroideni luokse.
Lisäksi 175 euron hintaiseen VIP-lippuun sisältynyt ruoka oli VIP-ruoaksi varsin vaatimatonta, ja vedestäkin joutui maksamaan. Sunnuntaina emme enää VIP-katsomoon menneet vaan ostimme liput ravintolaan. Siellä kaikki pelasi hyvin.
Toivottavasti Teivo ja muut tulevat Kuninkuusravit tarjoavat parempaa vastinetta VIP-lipun hinnalle.
Risto Silander
Pori
Vastineena edelliseen
Ikävä kuulla, että VIP kokemus on ollut katsojalle pettymys. VIP-katsomosta saamamme palaute oli hyvää, mutta kuten tässäkin tapauksessa, aina on myös niitä asioita, joista joku tai jotkut katsojat eivät ole kokeneet onnistumista. Käytännössä VIP on kokonaisuus, jonka on tarkoitus sisältää tiettyjä spesialiteetteja. Näitä voivat olla esimerkiksi sijainti, helpotettu sisäänpääsy ilman jonottamista, ruoka- ja juomapaketti, käsiohjelma, omat wc-alueet jne. VIP-lipun hinta koostuu kaikista noista erikoisjärjestelyistä, eikä hinta perustu pelkästään esimerkiksi ruokaan ja juomaan vaan kaikkeen tilassa olevaan, aina VIP-hosteista tilapäisrakentamiseen.
Perustimme VIPin rakentamisen edellisten vuosien perusteella saamaamme tietoon siitä, minkä verran asiakkaat ovat edellisinä vuosina VIP-tiloja käyttäneet ja miten siellä aikaa viettäneet. Tässä täytenä yllätyksenä tulikin se, että Oulussa asiakkaat viettivätkin VIPissä enemmän aikaa kuin normaalisti ja halusivat myös katsoa ravit VIPin katsomosta käsin. Tässä vaikuttimena lienee ollut juuri tuo katsomon sijainti, jossa ainutlaatuisella tavalla päästiin aivan radan tuntumaan ja vielä hieman yläviistoon.
Sunnuntaille tarjosimmekin muutosta VIP-lipuista ravintolalippuihin, kun ravintolassa oli vielä tarjolla jonkin verran vapaita paikkoja. Mukava kuulla, että asiakas on ravintolassa saanut hyvää palvelua ja ollut siihen tyytyväinen.
Ystävällisin yhteistyöterveisin
Marja Pahkala
toiminnanjohtaja
Pohjolan Hevosystävät ry