Lukijan kynä: Avoin kirje Kajaanista Arto Hytöselle

Jos katsotaan vielä tulevaa ravikarttaa kainuulaisten toimintasäteen kautta, niin kaikkiaan vähennettyjen 21:n kilpailupäivän osalta yhdeksän eli lähes puolet koskevat tämän alueen harrastajia. Itä-Suomen tilanne on ajautunut Venäjän sotatoimien vuoksi muutenkin huonompaan suuntaan ja nyt Te Hippoksessa olette lähteneet hiekottamaan polkua entisestään. Tämä ei koske pelkästään Kainuuta, vaan samojen vähennysten kanssa joutuvat kamppailemaan Pohjois-Karjalan aktiivit.