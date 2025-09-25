Lukijan kynä: Avoin kirje Kajaanista Arto Hytöselle
Lähestyn Sinua näin kainuulaisena raviurheilun harrastajana ja entusiastina.
Toissa viikolla julkaistiin jälleen ikäviä uutisia tulevan ravikalenterin kilpailupäivien määrän osalta. Kajaani oli jälleen pahin häviäjä menettäen kolmasosan päivistään. Se on paljon enemmän kuin Kouvolan menettämä 23 prosenttia.
Muutama vuosi taaksepäin Kajaanin radalla oli vielä mukavat 11 kilpailupäivää. Suomenhevosia en niin seuraa, mutta 2020-luvulla kainuulaisten lämminveristen data näyttää lahjomattomasti, että lajia ette ole vielä saaneet tapettua hyvistä yrityksistä huolimatta. Startanneiden lämminveristen määrä on pysynyt vakaana koko vuosikymmenen, vaikka muualla lasku on ollut huomattavaa (Hippolis, hevostalous lukuina 2024). Tämä vuosi on vielä kesken, ja muutama kokeen suorittanut hevonen myös odottaa starttihetkeä.
Jos katsotaan vielä tulevaa ravikarttaa kainuulaisten toimintasäteen kautta, niin kaikkiaan vähennettyjen 21:n kilpailupäivän osalta yhdeksän eli lähes puolet koskevat tämän alueen harrastajia. Itä-Suomen tilanne on ajautunut Venäjän sotatoimien vuoksi muutenkin huonompaan suuntaan ja nyt Te Hippoksessa olette lähteneet hiekottamaan polkua entisestään. Tämä ei koske pelkästään Kainuuta, vaan samojen vähennysten kanssa joutuvat kamppailemaan Pohjois-Karjalan aktiivit.
Sitten tullaankin mielenkiintoisempaan kohtaan. Teillä oli päivien vähennysperusteena talven tarjonnan supistaminen. Miksi siis vain kesällä ajava rata oli kärsivänä osapuolena ottaen takkiin 10 prosenttia koko maan vähennyksistä? Rata-alue on yksi parhaiten hoidetuista koko maassa. Viimeisin julkaistu taulukko hevosmäärät/lähtö kertoi dataa, että Kajaanin osallistujamäärät ovat tasan puolivälissä maakuntaratoja. Ylivieska listakolmosena muiden muassa sai myös kovan leikkurin, mikä vaikuttaa tämän alueen kilpailutarjontaan.
Loppuun vielä melkoinen paradoksi. Sanoit Hippoksen tiedotteessa, että kesäratojen päivät pysyvät ennallaan. Nyt ollaan siis tilanteessa, että kesärata Vieremä ajaa enemmän päiviä kuin maakuntarata Kajaani. Miten selitätte tämän ja miten tällainen voi ylipäätään olla mahdollista? Tässä tulee väkisin mieleen, että pari merkittävää paikallista nimeä on onnistunut lobbaamaan tilanteen näin absurdiksi.
Timo Mustonen
Kajaani
Vastineena edelliseen
Kilpailutoiminnan ja kalenterin rakentamisen suuntaviivoista vuodelle 2026 oli viime viikon Hevosurheilulehdessä laajempi juttu. Asia ja taustat on esitelty laajemmin siinä, tässä kirjeeseen liittyen pari huomiota.
Hippoksen hallituksen ohjaama alan rakennemuutos perustuu valtakunnalliseen hevosmäärän, kilpailusuoritusten ja rahoituksen laskuun. Tässä tilanteessa on tärkeää tarkastella toimintaa koko maan osalta ja pyrkiä turvaamaan sekä ammattimaisen- että harrastustoiminnan edellytykset jatkossakin. Tarkastelua ei voida tässä tilanteessa tehdä vain yksittäisen radan näkökulmasta, vaan talousnäkymä ohjaa keskittämään toimintaa.
Hallitus antoi kesällä kuudelle alueelle tehtävän ja esimerkinomaisen näkymän vuoden 2026 rahoituksesta sekä alueellista kilpailupäivien määristä. Siinä keskeisenä ajatuksena on turvata ympärivuotinen kilpailutoiminta kahdeksalle pääradalle. Muut maakuntaradat ja kesäradat täydentävät kilpailutarjontaa alueellisesti. Kajaani kuuluu alueeseen, jossa pääratoja ovat Kuopio ja Jyväskylä. Itä-Suomen pääratana toimii käytännössä Kuopio, jonka asema halutaan turvata ja siltä päiviä ei vähennetty. Itä-Suomen osalta vähennys kohdistui Joensuuhun (-2) ja Kajaaniin (-2).
Viime talvena oli kilpailuissa hevospulaa, joten on loogista kohdistaa päivien vähennys talvikauteen. Kilpailutoiminnasta ympärivuotisen vastuun kantaville pääradoille tulee kuitenkin riittää päiviä myös kesäkaudelle. Kokonaisvähennys 21 päivää on jaettu alueille; osa radoista on aluekokouksissa halunnut luopua talousnäkymän vuoksi ”vapaaehtoisesti” päivistä. Osa vähennyksistä on tehty kilpailuvaliokunnan näkemyksen pohjalta, hallituksen päätöksellä.
Kesäradoilta leikattiin kuluvalle vuodelle merkittävästi tukea. Ne järjestävät ravipäivänsä kustannustehokkaasti, joten hallitus koki, että tässä talousnäkymässä niiden päiviä ei ole järkevää leikata. Kesäratojen päivillä on myös lajin markkinoinnin kannalta selkeä lisäarvo. Lobbaamisesta tässäkään ei ole kyse vaan kokonaisuuden hahmottamisesta.
Arto Hytönen
raviurheilujohtaja, Suomen Hippos