Lukijan kynä: Doping, typerää ja vahingollista raviurheilulle

Muutama sana viime aikoina esille tulleista käryistä. Mielestäni nämä asiat vievät rakasta lajiamme syöksykierteen tavoin alaspäin.

Ja uskottavuutta ei ainakaan paranna, että nämä sankarit selittelevät tekosiaan mitä ihmeellisimmin tavoin. Mielestäni olisi reilumpaa ja suoraselkäisempää tunnustaa suoraan, että rahahan se siinä ratkaisee ja hevospoloiset ovat siinä pelkkiä työkaluja.

Onhan aivan päivänselvää, että koboltin yliannostelulla haetaan vain lisätehoja hevoseen. Kuvottavan säälittäviä selityksiä kuullaan, että aina mennään hevosen ehdoilla ja hyvinvointi edellä, epäilen suuresti että näin ei asia ole.

Etenkin isommilla talleilla hevoset ovat pelinappuloita, joilla tahkotaan rahaa yritykselle.

Ei siinä yksittäistä polleparkaa paljon ajatella, että miltähän tuo siitä tuntuu.

Ihmeelliseltä tuntuu, kun selitetään että raja-arvo ylittyi vain tosi niukasti. No, mitenkähän on, kun hevosen normaaliarvo on luokkaa 2 ja raja-arvo on asetettu niinkin ylös kuin 100. Vaikka näyte antaisi tuloksen 101, niin normaaliarvo olisi ylitetty jo 50-kertaisesti! Ehkä se jonkun mielestä on niukasti yläkantissa.

Itse olen ikäni hevosten parissa touhunnut ja raviurheilua harrastanut. Nyt vain alkaa tuntua siltä, että kyllä kai se on turhaa pyristellä muutaman hevosen kanssa douppaajia vastaan. Sehän on aivan selvä, että homma on paljon yleisempää kuin nämä muutamat kiinni jääneet.

Pienen tallin hevoset ovat omistajalleen ja myös valmentajalleen kuin perheenjäseniä, ei niitä kyllä noin kylmästi kohdella. Olen kuullut jo muutaman kommentin kaltaisiltani harrastajilta, että sama se kai on lopettaa.

Vielä lopuksi mietin, että tehdäänköhän niitä sellaisia yllätystarkastuksia, että otettaisiin näytteitä kotona treeniaikana? Jos ei, niin miksi ei.

Ja sanktiot reilusti suuremmiksi, voisi ehkä panna miettimään asiaa tarkemmin.

Näin asioita pohti ehkä jo piankin entinen raviharrastaja.

Jouni Kanala, Haapavesi