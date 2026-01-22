Lukijan kynä: Hätänappi käyttöön

Kilpahevosia on kadonnut viime vuosina kiihtyvällä tahdilla, ja suuri määrä harrastajiakin on lyönyt pillit pussiin. Vasta hiljattain tästä saatiin hyvin tilannetta havainnollistava esimerkki, kun Turussa, Oulussa ja Killerillä järjestettiin vain seitsemän lähdön ravit.

Mitä asialle sitten pitäisi tehdä? Ainakaan kukaan ei ole kysynyt niin sanotulta kentältä, siis aktiivisesti lajin parissa toimivilta harrastajilta ja ammattilaisilta, tätä kysymystä. Kentän väellä olisi varmasti paljon näkemyksiä asiaan, kuten myös siihen miten hevosenomistajien asioita saataisiin paremmiksi.

Mielestäni Hippoksen olisi aika järjestää keskustelutilaisuuksia ympäri maan. Näiden tulisi olla avoimia kaikille hevosihmisille, ja näissä tilaisuuksissa tulisi käydä läpi toimenpide-ehdotuksia, joilla laji saataisiin jälleen nousuun. Hippoksen olisi hyvä antaa tilaisuuksissa myös tilannekatsaus uuden peliyhtiön asioihin.

Edistyksen sijaan viime aikoina on otettu takapakkia hevosihmisten asioissa. Uusi hevosasetus takasi, että yksin elävien ja iäkkäämpien ihmisten hevoset tulevat katoamaan. Ja tämä tapahtuu ilman siirtymäaikaa. Etujärjestöt eivät tähän puuttuneet. Iäkkäämmät ihmiset ovat usein tottuneet hevosiin ja osaavat niiden kanssa toimia, niin miksi heillä vuosia viettäneiden hevosten elämä olisi yhtäkkiä parempaa teurasjonossa? Nämä hevoset olisivat varmasti voineet jatkaa eloaan ilman aasikaveria tai pihalle kaivettavaa monttuakin.

Myös starttiin tulleiden varsojen määrää tulisi saada korkeammaksi, kuten tulisi saada myös tammojen varsomisprosenttia. Tämä jälkimmäinen on ainakin osittain tammojen omistajissa. Heillä tuppaa olemaan kiire suorittaa siemennys mahdollisimman nopealla aikataululla. Tammaa ei viedä lainkaan siittolaan tai se haetaan sieltä kovalla kiireellä pois, koska kustannuksien pelätään nousevan korkeiksi. Osa jättää jopa tiineystarkastuksen tekemättä kuukauden kuluttua.

Nyt olisi hevosalankin aika painaa nappia, kuten liike-elämässä olisi tehty vastaavassa tilanteessa jo hyvän aikaa sitten.

Teuvo Luovijärvi

hevoskasvattaja