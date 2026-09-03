Lukijan kynä: Hippoksen viestintä jättää paljon kysymyksiä

Asia konkretisoituu tilanteessa, jossa kilpailukieltoon määrätyn A-lisenssinhaltijan valmennettavia siirtyi ennen kilpailukiellon voimaantuloa E-lisenssinhaltijan valmennukseen ja niitä on tämän jälkeen ilmoitettu starttiin A-lisenssinhaltijan kilpailukiellon voimassa ollessa. Järjestely voi olla täysin sääntöjen mukainen – mutta miten ulkopuolinen voisi julkisten tietojen perusteella ymmärtää miksi, jos ratkaisevaa tahallisuusarviota ei ole kerrottu (ravikilpailusäännöt 59.2.3.2.1 §; lisenssimääräykset 2026, E-lisenssi)?