Lukijan kynä: Hyvää ja halavalla – Tornion raveissa puoli maata edustettuna

Ei täältä Suomen Lapista ole vara ravipäiviä karsia! Kotimaisen kansallisrotumme suomenhevosen kilpailumahdollisuudet ovat jo nyt pohjoisessa olemattomat. Periaatteessa pitäisi pikemminkin lisätä päiviä tänne, kun järjestetään hyvin ja halavalla.