Lukijan kynä: Hyvää ja halavalla – Tornion raveissa puoli maata edustettuna
Olipa mukavat ravit sunnuntaina 7.9. Tornion Laivakankaalla! Osallistujia puolentoista sataa, pohjoisesta Inarista etelään Kuopio–Kokkola -akselille. Sivuttaissuunnasta lännestä Bodenista ja idästä Kuhmosta ja Kuusamosta. Sen idempää ei ole edes toivelistalla.
Voi sanoa, että puoli maata oli edustettuna. Tuhannen euron ykkösillä ja sunnuntaina.
Ei täältä Suomen Lapista ole vara ravipäiviä karsia! Kotimaisen kansallisrotumme suomenhevosen kilpailumahdollisuudet ovat jo nyt pohjoisessa olemattomat. Periaatteessa pitäisi pikemminkin lisätä päiviä tänne, kun järjestetään hyvin ja halavalla.
Suurkilpailuissa maksetaan suotta 15 000 euron ykköspalkintoja, ainakin pohjoisessa. Samat kuusi hevosta ne juoksisi Number Onessa ja muutama enemmän Kirppu-ajossa, parhaat yleensä etelästä. Ykköspalkinnon laskeminen 10 000 euroon toisi aina noin 10 000 euron säästön, jolla maksaisi ns. pikkuravien palkinnot.
Näistä normiraveista valtaosa palkinnoista jää oman alueen harrastajille sekä ammattilaisille, mikä lienee tarkoituskin.
Markus Keskimaunu, Keminmaa