Lukijan kynä: Känttyplus – petsarin painajainen

Känttyplus, ranskanleipä vai ranskalainen hevoslotto? Veikkaan jälkimmäistä. Joka tapauksessa pelin pakkosyöttäminen ravipelaajille TotoTV:n pääkanavalla ärsyttää ainakin minua. Osaan toki valita ratakohtaisen lähetyksen, mutta esimerkiksi televisiossa Ruutu näyttää aina pääkanavan lähetystä, eikä sitä voi valita. Kesken 75-ravien voittajahaastattelun päälle tykitetään jotakin ranskalaista laukka- tai muuta kisaa, ja tällä pilataan kokonaisuus nautinnollisesta ravikokemuksesta. En ymmärrä, miksi. Ennen katsoin tammikuun isot lähdöt Ranskasta ihan mielenkiinnosta, mutta Veikkauksen aivopesuyrityksen jälkeen tuskin katson enää niitäkään. Liika on liikaa, ja pakottamisella on usein loppupelissä täysin käänteinen vaikutus.