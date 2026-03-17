Lukijan kynä: Kenen vuoro seuraavaksi?

Pahin pelko toteutui Kainuussa. Maakunnan omalla raviradalla ei ajeta totoraveja kesällä 2026. Peräti neljä kilpailupäivää olikin kalenteriin Kajaanin kohdalle merkitty.

Ottamatta kantaa sen enempää kohti todennäköistä konkurssia johtavan tapahtumien ketjun syihin tulee väkisinkin vaikutelma, ettei raviasioista päättävien keskuudessa suurta surua tunneta. Päinvastoin. Joensuu–Vaasa-linjan eteläpuolella riemuitaan. Yksi ravirata vähemmän jakamassa kilpailupäiviä.

Kajaani on ollut ravipäättäjien tikun nokassa aiemminkin. Muistamme surullisen Kuninkuusravifarssin 15 vuoden takaa. Viime vuosina alkoi näkyä merkkejä, ettei ravitoimintaa Kajaanissa haluta kehittää. Päinvastoin supistaa ja jopa lopettaa kokonaan. Nyt löytyi hyvä syy tukirahojen epäämiseen. Tuskin maa-ja metsätalousministeriössä ei ymmärretty, mihin päätös johtaa.

Suomen Hippoksessa on katseltu sivusta tapahtunutta ymmärtäen Kajaanin jättävän suuren aukon raviratojen kartalle. Todennäköisesti ivallinen ja vahingoniloinen hymy huulilla karehtien.

Ravikilpailuja järjestävän Suomen Hippoksen raviurheilujohtaja Arto Hytönen on julkisuudessa kommentoinut asiaa näin:

”Tämäntyyppinen tapaus on ensimmäinen nykyisessä tukimallissa ja lähihistoriassa. Toki vuosikymmenten saatossa on konkursseja tullut radoille syystä tai toisesta, mutta Kajaani on poikkeava tapaus.”

Niin ensimmäinen se on, mutta tuskin viimeinen. Vakava kysymys kuuluukin, että mikä rata on seuraavaksi ravipäättäjien murhanhimon kohteena? Todennäköisesti joku rata edellä mainitun karttalinjan pohjoispuolella.

Hytönen oli myös lausunut näin:

”Toivotaan, että paikalliset hevosihmiset ja -yhteisöt kokoavat rivinsä ja löytäisivät jälleen toimivan mallin toteuttaa raviurheilua myös jatkossa Kainuussa.”

Ovat aiemmin koonneet ja toteuttaneet talkoilla. Helsingin kirkolta ei näihin talkoisiin ole tukea tullut, päinvastoin.

Pertti Granqvist

ravitoimittaja (eläkeläinen)

Alue- ja kunnanvaltuutettu

Sotkamo