Lukijan kynä: Koboltilla ei ole hevoselle EPO-vaikutusta
Hevonen ei hyödy koboltista dopingmielessä, se on suorituskyvyn kannalta tehoton. Tieteellisissä tutkimuksissa on osoitettu, että koboltti ei lisää terveen hevosen EPO-tuotantoa.
Miksi kobolttia sitten on annettu hevosille dopingvaikutuksen toivossa? Siksi, että ihmisillä se toimii ja tämä olettamus on kopioitu sellaisenaan hevospuolelle.
Jos koboltilla ei ole dopingvaikutusta, niin miksi se sitten on kielletty hevosurheilussa? Siksi, että se on hevoselle suurina annoksina myrkyllistä ja voi aiheuttaa sydämen rytmihäiriöitä sekä lihas- ja munuaisvaurioita.
Hemo-15 ja vastaavat valmisteet sisältävät koboltin lisäksi myös vitamiineja ja aminohappoja. Olisiko niissä selitys aineiden käytölle?
Voi olla selitys, mutta valitettavasti nekään eivät saa ”hevosta lentämään”. Ei ole tieteellistä näyttöä, että Hemo-15 -valmisteen ainesosat nopeuttaisivat terveen ja oikein ruokitun hevosen palautumista tai parantaisivat sen suorituskykyä.
Katri Helminen, eläinlääkäri
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