Lukijan kynä: Kohtuuttomia rangaistuksia

Raviurheilun mainetta ei pelasteta ylireagoimalla ja omia rankaisemalla. Lajiliiton tehtävän pitäisi olla lajin ja sen toimijoiden tukeminen, ei vapaa-ajan hölmöilyjen poliisointi median luoman paineen alla. Tällä päätöksellä Hippos ei suinkaan pelastanut raviurheilun mainetta vaan aiheutti sille itse entistä enemmän hallaa.