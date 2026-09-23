Lukijan kynä: Kohtuuttomia rangaistuksia
Suomen Hippoksen hallituksen jakamat kuukausien kilpailukiellot ja varoitukset ovat tekoihin nähden täysin kohtuuttomia. Koko jupakassa on tehty kärpäsestä härkänen, ja suurin syyllinen tähän paisutteluun on ollut media.
Kyseessä oli loppujen lopuksi mauton ja hölmö vapaa-ajan pila kaveriporukassa, ei mikään järjestelmällinen tai rikollinen toiminta. On tärkeää muistaa, että kukaan ei ole kokenut näistä puheluista minkäänlaista taloudellista tai muuta konkreettista vahinkoa. Kyse on ollut puhtaasti mielen pahoittamisesta.
Totta kai mukana olleilla – myös Santtu Raitalalla – on peiliin katsomisen paikka, eikä toisen nimissä esiintyminen ole fiksua. Mutta joku suhteellisuudentaju pitäisi rangaistuksissakin säilyttää. On vaikea ymmärtää, miksi tällaista loppujen lopuksi pientä asiaa ei voitu sopia suoraan asianomaisten kesken. Miksi ihmeessä asiasta piti tehdä näin valtava virallinen prosessi ja pahoittaa mielet niin pahasti, että lopulta kustaan ristiin omiin muroihin?
Nyt nähdyn ylireagoinnin seurauksena raviurheilu saa osakseen vain ja ainoastaan negatiivista julkisuutta. Valtamedia ei tunnu lähiaikoina muusta lajiin liittyvästä uutisoinutkaan. Lajin sisäisiä kurinpitotoimia käytetään nyt julkisuuspelin välineenä, vaikka urheilijat ovat kärsineet jo viikkoja kestäneestä julkisesta lynkkauksesta, joka on ollut itsessään valtava rangaistus.
Raviurheilun mainetta ei pelasteta ylireagoimalla ja omia rankaisemalla. Lajiliiton tehtävän pitäisi olla lajin ja sen toimijoiden tukeminen, ei vapaa-ajan hölmöilyjen poliisointi median luoman paineen alla. Tällä päätöksellä Hippos ei suinkaan pelastanut raviurheilun mainetta vaan aiheutti sille itse entistä enemmän hallaa.
Janne Bährend
Sahalahti