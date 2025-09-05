Lukijan kynä: Kunnalliset eläinlääkäripalvelut hätiin suomenhevosen puolesta

Olen huolissani siitä, että maakunnissa kunnaneläinlääkäreiden palveluita ei enää tarvitse tarjota suomenhevosten lisääntymistä koskien, kun valtion säästötoimissa vuoden vaihteen jälkeen hevosta ei enää rinnasteta tuotantoeläimeksi.

Suomenhevosen päivän lähestyessä paras palvelus suomenhevosen säilyttämiseksi olisi, että lisääntymisasioissa pitäisi saada myös kunnalliset palvelut avuksi.

Jos valtion virkaeläinlääkäri ei suostu siementämään tammaa virka-ajan ulkopuolella, tilanne on vaikea, koska keinosiementäminen on eläinlääkäriavusteista toimintaa.

Minusta on todella huono asia, kun ei edes virka-aikana tarvitse olla käytettävissä, saati sitten virka-ajan ulkopuolella, mistä olen jo aiemmin kirjoittanut. Vaakakupissa on kuitenkin kansallisrodun tarinan jatkuminen.

Kari-Markku Karjalainen, Orimattila

Suomenhevoskasvattaja vuodesta 1981

Eläinlääkäripalveluiden tarjonnan harraste-eläimille mahdollisesta supistumisesta uutisoi MT Hevoset.