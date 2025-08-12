Lukijan kynä: Kysymyksiä sponsoroinnista – Marja Pahkala Oulun raviradalta vastaa

Sisääntulossa olisi varmasti ollut parantamisen varaan. Ennakkotiedottamisesta huolimatta ihmiset eivät esimerkiksi huomanneet, ettei yhden päivän lippuja vaihdeta rannekkeisiin, vaan lipuilla pääsee suoraan sisälle. Samoin monet eivät olleet hoksanneet, että meillä oli kaksi rannekkeiden vaihtopistettä Oulussa, toinen Kauppahallilla ja toinen Kaakkurin Citymarketilla. Niissä oli mahdollisuus sekä ostaa lippuja, että vaihtaa rannekkeita ennakkoon. Näitä pisteitä käytettiin toki ahkerasti, mutta vieläkin enemmänkin olisi sinne ihmisiä mahtunut. Nämä ennakkopisteethän helpottavat aina huomattavasti ruuhkia itse tapahtuma-alueella.

Jokainen ravirata järjestää tapahtuman vain kerran ja tapahtumaa tekevä henkilöstö rakentaa sen tyhjästä. Heillä ei ole kokemusta edellisistä vuosista ja juuri tämä haastaa järjestäjiä sekä työntekijöitä aina lähtölaukauksen kajahtaessa.

Vaikka jaamme tietoa vuosittain edellisiltä seuraavalle, on jokaisella radalla omat haasteensa rakentamisen ja käytännön järjestelyiden kanssa. Jokainen rata-alue on omanlaisensa ja siellä olevat haasteet tai ratkaisut on ratkottava yksilöllisesti ja yksitellen. Siksi kaikki nämä asiakkaidemme ajatukset ovat meille tärkeitä ja tätä tietoutta jaamme myös seuraaville järjestäjille niin paljon, kun pystymme. Kiitos, että olemme saaneet tehdä teille tapahtuman ja kiitos kun tulitte!