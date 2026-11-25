Esitys on herättänyt paljon kysymyksiä nimenomaan taloudesta, vuokrasopimuksesta ja katsomokokemuksesta.

Aloitetaan taloudesta. Viimeisimpien tilinpäätöstietojen (2025) mukaan Vermon Ravirata Oy:n tulos on lähes 400 000 euroa tappiollinen ja Kuopion Ravirata Oy:n nettotulos 28 000 euroa miinuksella. Kuitenkin Vermo saa noin 4 482 471 euroa ja Kuopio 1 583 419 euroa tukirahaa. Palkintorahojen erossa tuo 2,8milj. euron ero ei ainakaan näy suuremmalti.

Lisäksi Vermon nykyinen maanvuokrasopimus Helsingin kaupungin kanssa päättyy vuoden 2030 lopussa ja mitään takeita ei ole esitetty jatkosta.

Hippos on linjannut, että Kuninkuusravien tuottojen tulee jäädä raviurheilun ja järjestävän radan hyväksi sen sijaan, että niillä rakennettaisiin uusia seiniä. Koska Vermo on osakeyhtiö, mahdolliset voitot menevät yhtiön kassaan. Jos Vermon toiminta nykyisellä paikalla päättyy vuoden 2030 jälkeen, rahojen kohtalosta ei suoria takeita vielä ole.

Vermon ja Kuopion katsojaystävällisyydessä on vissi ero. Vermon katsomoalueelta on kyllä erinomainen näkyvyys etusuoralle, mutta takasuora ja osa kurveista jää katveeseen, eli lähtöjen tapahtumia on välttämätöntä seurata screeneiltä. Kuopiossa koko kavioura ja takasuora näkyvät katsomoon ilman näköesteitä. Mikäli Kuninkuusravit järjestetään Vermossa, voi olla vaarana, että yleisö jää jopa kotiin. Kotisohvalta lähdöt näkyvät tarkasti useasta kuvakulmasta, haastattelut kuuluvat selkeästi ja kulut pysyvät kurissa. Jos paikan päällä joutuu joka tapauksessa tuijottamaan screeniä, kynnys lähteä matkaan kasvaa.

Maantieteellinen sijainti ja hotellit on ollut yksi keskeisimmistä syistä sille, miksi Suomen Hippos esittää vuoden 2030 Kuninkuusraveja Vermolle. Kävijöiden näkökulmasta sijainti jakaa mielipiteet jyrkästi kahtia riippuen siitä, painottaako matkustamisen helppoutta vai perinteistä kesätapahtuman tunnelmaa. Sorsasaloon on kyllä lyhyempi matka Rovaniemeltä kuin Vermoon. Kuopiossa on esimerkiksi enemmän hotelleja, kuin Hippoksen esittämällä Mikkelillä. Eli tuokaan kriteeriä ei noudateta tasapuolisesti.

Entä jos sijainti kääntyy jopa Vermoa vastaan? Pääkaupunkiseudulla on heinä–elokuun vaihteessa valtavasti muutakin ohjelmatarjontaa, sillä kilpailu vapaa-ajasta on kovaa. Maakunnissa Kuninkuusravit on koko kesän ykköstapahtuma, joka pysäyttää koko kaupungin. Pääkaupunkiseudulla tapahtuma kilpailee katsojista festivaalien, konserttien ja muiden suurtapahtumien kanssa.

Lisäksi Vermon kävijäkokemusta rasittaa karavaanari- ja mökkitunnelman puute. Perinteiset Kuninkuusravit tunnetaan leirintäalueista, telttakylistä ja tiiviistä kesäfestivaalihengestä. Urbaanissa ympäristössä asfalttikenttien keskellä tunnelma jää helposti ohueksi verrattuna Sorsasalon kaltaisiin maakuntaratoihin.

Kuninkuusravit on perinteisesti toiminut järjestävälle raviradalle elintärkeänä taloudellisena piristysruiskeena, jonka tuotoilla rata voi rahoittaa toimintaansa ja investointejaan useiksi vuosiksi eteenpäin. Mitä Vermon Kuninkuusravit rahoittavat, kun vuokrasopimuksen jatkosta ei ole vielä takeita?

Esa Marin

Raviharrastelija, kuninkuusravikävijä yli kolmekymmentä vuotta, Vieremä