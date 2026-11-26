Lukijan kynä: Mitä suomalaisessa raviurheilussa pitää säilyttää, että se on haluttua kymmenen vuoden päästäkin?
Olen itse ollut Suomen Hippoksen hallituksessa tekemässä vaikeita päätöksiä. Tiedän, millaisia paineita niukkuus ja ristiriitaiset odotukset tuovat. En etsi syyllisiä enkä puolusta jokaista nykyistä rakennetta. Haluan kysyä, teemmekö ratkaisuja riittävän pitkällä näkymällä?
Olemme valmistautuneet suuriin muutoksiin. Rahapelilainsäädännön uudistus avaa uuden markkinan. Hippos ATG Oy perustettiin vahvistamaan hevoselinkeinon pitkäjänteistä rahoitusta. Raviratas Oy:llä puolestaan tavoitellaan yhteistä kaupallista myyntiä, tapahtumien kehittämistä ja uusia tuloja. Näin on vastattu myös siihen valtionhallinnon odotukseen, jossa alan on hankittava nykyistä enemmän rahoitusta markkinaehtoisesti.
Nämä ovat edelleen mielestäni perusteltuja avauksia, mutta niiden tuotto ei synny yhdessä yössä. Samaan aikaan kun raviratojen rahoitusta on leikattu hyvin ja toimintaa keskitetty ei ole näkymää siitä, mihin ollaan menossa. Yksittäinen rata ei voi loputtomiin sopeutua, jos se ei tiedä, millaista tehtävää sille tulevaisuudessa rakennetaan. Miten se perustelee vaikeiden vuosien ylittämiseen tarvittavan pääoman rahoittajille, jos yhteinen suunta ja suunnitelma puuttuvat?
Ruotsissa Svensk Travsport ilmoitti vuoden 2027 säästöistä. Noin 160 miljoonaa kruunua leikataan palkinnoista, 55 miljoonaa ratojen korvauksista ja 58 miljoonaa keskusorganisaatiosta. Palkintorahojen kokonaismäärä pienenee arviolta 13 prosenttia. Ruotsin ratkaisu ei ole kivuton eikä takaa jokaisen radan säilymistä. Se kuitenkin osoittaa, että säästöjen jakamiseen on vaihtoehtoja.
Suomessa keskittämisajatuksen taustalla ovat myös aiemmat, muun muassa Vidgrénin työryhmään liittyvät linjaukset. Niiden vaikutuksia pitää voida arvioida muuttuneessa tilanteessa.
Ravirata ei ole vain kilpailupäivän kustannus. Se on harjoittelun, kasvatuksen, nuorisotoiminnan ja alueellisen hevostalouden ympäristö. Sen katoaminen voi näkyä hevosten ja toimijoiden määrässä vasta vuosien päästä. Menetettyä toimintaa ei välttämättä saada takaisin silloinkaan, kun uutta rahaa viimein syntyy.
Mielestäni tarvitsemme riippumattoman, etukäteen tehtävän vaikutusarvion. Ja sen pitää edetä selkeässä järjestyksessä.
1. Määritellään yhdessä, mistä ei voida luopua. Millainen kilpailu- ja harjoitusmahdollisuuksien saavutettavuus, toimijapohja ja nuorisotoiminta tarvitaan?
2. Selvitetään nykytila ja riippuvuudet. Mitä radat merkitsevät alueidensa hevosille, ihmisille ja yrityksille myös kilpailupäivien ulkopuolella?
3. Verrataan vaihtoehtoja samoilla mittareilla. Vaihtoehdot tutkitaan keskittämisen jatkamisella, rataverkoston turvaamisella, ratojen monipuolisemmalla käytöllä ja koko lajin yhteisellä sopeutuksella. Lasketaan sekä välittömät säästöt, että mahdolliset menetykset viiden ja kymmenen vuoden aikajänteellä.
4. Vasta sitten päätetään, millainen rakenne tarvitaan ja miten rahoitus kohdennetaan. Tulokset ja oletukset tehdään avoimiksi ja työn tekee ulkopuolinen taho, jotta vanhat vastakkainasettelut eivät ratkaise lopputulosta.
Tämä ei ole vaatimus pysäyttää kaikkea päätöksentekoa. Se on vaatimus arvioida seuraukset ennen peruuttamattomia ratkaisuja. Jos tavoittelemme uusilla yhtiöillä ja kaupallisilla tuloilla elinvoimaisempaa raviurheilua, meidän on tiedettävä, millaista perustaa olemme säilyttämässä niitä varten. Muuten saatamme säästää tänään pois sen tulevaisuuden, jota sanomme rakentavamme.
Tiina Kuosmanen