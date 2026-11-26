Nämä ovat edelleen mielestäni perusteltuja avauksia, mutta niiden tuotto ei synny yhdessä yössä. Samaan aikaan kun raviratojen rahoitusta on leikattu hyvin ja toimintaa keskitetty ei ole näkymää siitä, mihin ollaan menossa. Yksittäinen rata ei voi loputtomiin sopeutua, jos se ei tiedä, millaista tehtävää sille tulevaisuudessa rakennetaan. Miten se perustelee vaikeiden vuosien ylittämiseen tarvittavan pääoman rahoittajille, jos yhteinen suunta ja suunnitelma puuttuvat?