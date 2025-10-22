Lukijan kynä: Muutoksen aika – "Ravipäätöksenteossa virheistä ei opita, eikä jo tehtyjä virheitä haluta myöntää"

Tuottaja Johanna Heinonen kiinnitti 15.10.2025 Hevosurheilussa huomiota tärkeään asiaan: hevosten ja erityisesti kilpahevosten riittävyyteen. Heinosen lääke ongelmaan oli hevosten saaminen nuorempana starttiin. Ajatus mukailee Hippoksen virallista strategiaa kasvatuksen osalta eli ns. nopeaa kiertoa. Hevosten kilpailuikä halutaan keskittää varsavuosiin.

Suomen Hippoksen valtuuskunta kokoontui vuonna 2020 ylimääräiseen kokoukseen hevoskasvatusta ja hevosten määrän laskua koskevassa asiassa. Ikävä kyllä kokouksella ei ollut mitään vaikutusta varsinaiseen päätöksentekoon.

Selvää perustelua sille, mihin valittu jalostussuuntaus perustuu, ei ole esitetty. Voisi ajatella, että jos meillä olisi liikaa kilpailevia hevosia ja myytäville varsoille olisi myyjän markkinat, valittu strategia olisi oikea ja alaa palveleva. Nyt asiat ovat kuitenkin päinvastoin. Hevoset eivät riitä kilpailuihin, lähdöt ovat vajaita ja varsat eivät mene kaupaksi.

Ravipäätöksenteossa virheistä ei opita, eikä jo tehtyjä virheitä haluta myöntää. Näin, vaikka asiat olisivat menneet pidempään pieleen. Raviurheilussa hevosen pärjäämättömyys johtaa valmentajan, varusteiden tai valmennustapojen muutokseen. Ravipäätöksenteossa muutosta huonojen tulosten vuoksi ei tunneta. Huonojen päätösten tekijät jatkavat, ja päätökset pysytetään. Asiallinen kritiikki koetaan negatiiviseksi ajatteluksi.

Raviurheilun lisäksi tyhmistä päätöksistä kärsivät myös hevoset. Varhainen kilpaileminen ja siinä saavutettu menestys eivät välttämättä kerro hevosen lahjakkuudesta. Kysymys voi myös olla taitavan valmentajan kyvystä puristaa ja ottaa nuoresta hevosesta kaikki irti. Monille lahjakkaista varsoista ensimmäinen kilpailuvuosi jää viimeiseksi. Laulu loppuu lyhyeen, kuten sanotaan.

Kriterium on nuorten ravureiden ykköskilpailu. Sen osanottajat edustavat oman ikäluokkansa huippua. Odotus tulevasta urasta on suuri. Ikävä kyllä odotukset eivät usein kohtaa todellisuutta. Esimerkkinä tästä vuosien 2018–2021 lämminveri-Kriteriumin voittajat ovat ottaneet 3-vuotiskausiensa jälkeen yhteensä vain 11 voittoa. Paras kausi kaikilla on ollut 3-vuotiskausi. Tämän jälkeen ura on edennyt vähemmän loistokkaissa merkeissä. Yksikään näistä voittajista ei ole kilpaillut tänä vuonna. Iän puolesta se olisi ollut mahdollista.

Vuonna 2017 ravipelit siirtyivät Veikkauksen alaisuuteen. Luvassa oli hetkellisesti lisää rahaa. Lisäpotti siirrettiin pitkälti palkintoihin. Huomattavin korotus koski ikäkausi- ja suurkilpailuja. Nyt taloustilanne on toinen, mutta palkintojen jakautumista ei haluta muuttaa. Säästöjä haetaan raveja vähentämällä ja ajamalla raviratoja alas. Lajisuosio tuskin kasvaa lajin harjoittamismahdollisuuksia vähentämällä?

Palkintorahaa halutaan satsata myös kansainväliseen raviurheiluun. Suomi ajaa vuosittain neljä kansainvälistä lämminveristen suurkilpailua ilman, että meillä itsellämme olisi ollut kansainväliset mitat täyttävää lämminveristä moniin vuosiin ennen Massimo Hoistia. Hyötyjinä tästä kilpailutarjonnasta on naapurimaiden raviväki.

Valittua jalostussuuntausta tuetaan kasvattajakilpailujen lisäksi kasvattajapalkinnoilla. Mitä nuorempana hevonen rahansa juoksee, sitä kannattavampaa se on kasvattajalle. Paine varsan saamiselle radalle nuorena ja osalliseksi suuripalkintoisista kasvattajakilpailuista on suuri sekä kasvattajien että nuoriin hevosiin satsaavien omistajien taholta.

Kilpailevilla hevosilla on suora merkitys peliin, ja sen kiinnostavuuteen. Lisäksi hevoset ovat asia, joka tuo ihmiset ravikatsomoihin. Muutaman startin juoksevat tähdenlennot eivät ihmisiä kiinnosta eivätkä herätä tunteita. Tulevaisuudessa raviurheilun rahoitus liittyy yhä enemmän peliin ja sen kannattavuuteen. Tämä ja hevosen inhimillinen kohtelu huomioiden aika todelliselle muutokselle on viimeinkin käsillä.

Kari Eriksson

Suomen Hippoksen valtuuskunnan jäsen