Lukijan kynä: Nettifoorumien anonyymi lokakirjoittelu on saatava loppumaan

Hevosurheilu on laji, joka herättää suuria tunteita, mutta viime aikoina lajin ympärillä käytävä verkkokeskustelu on vajonnut aivan arvostelun alapuolelle. Erityisesti Hevostalli.netin kaltaisilla anonyymeillä keskustelupalstoilla rehottava kulttuuri on muuttunut pelkäksi vastuuttomaksi ja ilkeäksi huuteluksi, jolla ei ole mitään tekemistä asiallisen sananvapauden kanssa.

Järkyttävimpänä esimerkkinä tästä ovat keskusteluketjut, joissa spekuloidaan vakavasti loukkaantuneiden hevosurheilun ammattilaisten terveydentilalla, levitetään perättömiä alkoholihuhuja ja suolletaan suoria herjauksia. Kun ihminen makaa sairaalahoidossa ja omaiset pyytävät julkisesti rauhaa, anonyymit nimimerkit ottavat oikeudekseen mässäillä toisen tragedialla, vaatia ”kriisitiedotusta” yksityishenkilöiltä ja jopa kehottaa toisia keskustelijoita itsemurhaan.

On käsittämätöntä, että keskustelupalstojen ylläpito voi edelleen kuitata tilanteen pelkällä lauseella, jossa ilmoitetaan, ettei sivusto vastaa kirjoitusten sisällöstä. Tämän taakse piiloutuminen on pelkurimaista. Jos alustan ylläpitäjä käärii mainostulot, sillä on oltava myös moraalinen ja lakisääteinen velvollisuus moderoida alustaansa reaaliajassa ja poistaa laittomuudet, kuten kunnianloukkaukset ja vainoaminen, välittömästi.

Tähän herjaamiseen ja villiin länteen on saatava vaihtoehto. Eikö Suomen Hippos voisi alan keskusjärjestönä ja edunvalvojana perustaa yhdessä Hevosurheilu-lehden kanssa uutta, asiallista keskustelufoorumia? Tällä uudella palstalla voisi edelleen kirjoittaa nimimerkillä, jotta kynnys keskusteluun ei nouse liian korkeaksi, mutta sinne olisi ehdoton kirjautumispakko esimerkiksi vahvan tunnistautumisen tai Hevosurheilun tilaajatunnusten kautta. Tämä karsisi heti pois anonyymit huutelijat ja loanheittäjät, kun jokainen tietäisi, että ylläpito pystyy yhdistämään nimimerkin oikeaan henkilöön väärinkäytöstilanteissa. Jos Hippos ja Hevosurheilu-lehti tekisivät tällaisen peliliikkeen, Hevostalli.netin kaltaiset törkyalustat kaatuisivat omaan mahdottomuuteensa ja tilalle saataisiin vihdoin asiallista keskustelua.

Täydellistä anonyymiyttä ei verkossa ole, ja nykyisten palstojen törkeimmistä ylilyönneistä tulisi aina tehdä rikosilmoitus. Poliisi pystyy selvittämään IP-osoitteiden takana olevat ihmiset, jolloin vastuu sanoista on kohdattava omilla kasvoillaan.

Meidän hevosihmisten on aika äänestää sormillamme. Älkäämme klikatko, lukeko tai tukeko sivustoja, jotka sallivat kanssaihmisten lokaamisen nimettömyyden suojista. Myös lajiliittojen ja yhteistyökumppaneiden on pohdittava, haluavatko ne tukea alustoja, joiden keskustelukulttuuri on näin myrkyllistä. Hevosala ansaitsee parempaa – ja ennen kaikkea alan ammattilaiset ja herkkänä aikana heidän läheisensä ansaitsevat työrauhan ja inhimillisen kunnioituksen.

Janne Bährend

raviharrastaja