Lukijan kynä: Oikeustaju koetuksella

Käytiin sunnuntaina ajamassa kahdella hevosella Killerillä kilpaa. Se, että molemmat laukkasi, ei ollut juurikaan yllättävää. Yllätys odotti tulospöytäkirjassa kotiin lähtiessä: sadan euron sakko lähdön viivästyttämisestä. Nollasarjalaisten suomenhevosten lähdössä matalan profiilin raveissa sunnuntai-iltana!

Vaikka olen Hippoksen uutiskirjelistalla, tämmöisestä uudehkosta sääntöviidakosta en tiennyt mitään. Kyseessä oli pruuvissa irronnut kenkä ja sen takaisin laitto ennen starttia. Uudessa säännössä on suuressa viisaudessa laitettu oikein minuuttirajat, miten sakot porrastuu minkäkin viivstyksen jälkeen. Yli neljän minuutin jälkeen sakko on automaattisesti 100 euroa.

Ensinnäkin sakko suhteessa ravien profiiliin on suhteettoman kova. Toisekseen esimerkiksi nyt Killerillä ei neljään minuuttiin, jolloin sakko olisi vielä siedettävä, ole mahdollisuuksia selviytyä. Mennessäni kengityspajaan minulla oli irronnut kenkä kädessä. Kenkä oli edellisenä iltana lyöty raskaahko etukenkä kahdella varvaskäänteellä, joten kengittäjällä ei ollut sadasosankaan vertaa tarvetta kenkää oikoa tai muokata, joten yhtään ylimääräistä liikettä ei tapahtunut. Silti tuomaristo sai kellotettua toimenpiteelle seitsemän minuuttia.

Ymmärrän sakon viivästyttämisestä, ei se ole kenellekään mukava odottaa, mutta sääntö kaipaisi roimasti muokkausta ja pelisilmän käyttöä. Tuomaristo voisi esimerkiksi konsultoida kengittäjää, onko kyseessä huono tuuri vai välinpitämättömyys. Minun oikeustajuun ei istu millään, että sakotetaan asiasta, johon itse ei voi vaikuttaa mitenkään. Sääntöjä luetaan kuin piru raamattua.

Toisaalla haaveillaan uusista omistajista ja hevosmäärän lisääntymisestä ja toisaalla sakotetaan järjettömästi ja aivan mielivaltaisesti. Voin kertoa, että jälkimmäinen ei ainakaan houkuttele uusia ihmisiä lajin pariin.

Jaakko Santala