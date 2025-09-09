Puheenvuoro
Lukijan kynä: Panostusta poniraviurheilun palkintoihin
Hankasalmelaiset kasiluokkalaiset koululaiset kirjoittavat, että palkintojen nostaminen voisi lisätä poniraviurheilun suosiota.
Poniraviurheilu on tärkeä ja arvokas osa raviurheilua. Nuoret harrastajat tekevät valtavasti töitä sen eteen. Viime aikoina on kuitenkin huomattu, että palkinnot ovat heikentyneet. Tähän asiaan pitää puuttua.
Nuoret ovat intohimoisia ja sitoutuneita poniraviurheiluun. Palkintojen pieneneminen saa harrastuksen näyttämään vähemmän arvostetulta, vaikka se vaatii yhtä paljon panostusta kuin muukin raviurheilu.
Palkintojen parantaminen voisi lisätä poniraviurheilun suosiota. Vaikka tilastoja ei ole saatavilla, on selvää, että palkintojen tason parantaminen olisi askel oikeaan suuntaan.
Annetaan nuorille syy jatkaa rakasta harrastustaan ja kehittää itseään poniraviurheilun parissa.
Venla Korhonen
Vilma Hänninen
Hankasalmi