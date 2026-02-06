Lukijan kynä: Peiliin katsomisen paikka – millaisia rakenteita ala ylläpitää?

Raviurheilussa käydään parhaillaan vilkasta keskustelua valtion tukien leikkauksista. Leikkaukset ovat kipeitä, ja niiden vaikutukset tuntuvat koko ketjussa. Samalla ne pakottavat kysymään jotakin tukisummaa olennaisempaa: miten alan raha ohjautuu, ja millaisia rakenteita se ylläpitää?

Suomessa raviurheilun ympärillä liikkuvan kokonaisrahan arvioidaan olevan noin 200 miljoonaa euroa vuodessa. Kansainvälisissä verrokkimaissa, erityisesti Ruotsissa ja Ranskassa, rahavirrat ovat moninkertaisia. Vielä merkittävämpää on se, että suurempi osuus kokonaispotista ohjautuu suoraan kilpailutoimintaan ja palkintoihin. Suomessa vastaava osuus on selvästi pienempi. Tämä heijastuu suoraan omistamisen kannattavuuteen, kilpailujen vetovoimaan ja koko alan elinvoimaan.

Usein kuulee väitettävän, että tukisäännökset estävät markkinaehtoisen kehittämisen ja uuden rahan tuomisen alalle. Todellisuudessa suurin este ei ole juridinen vaan rakenteellinen – ja lopulta inhimillinen.

Tukimalli on tarjonnut vakautta ja ennustettavuutta, mutta samalla se on sitonut rahaa rakenteisiin tavalla, joka heikentää kilpailukykyä ja hidastaa uudistumista. Nyt, kun tukia leikataan, tämän mallin rajat tulevat väistämättä vastaan.

Ruotsi ja Ranska osoittavat, että raviurheilu voi olla merkittävä elinkeino ja viihdemuoto, kun rakenteet ohjaavat rahaa sinne, missä arvo syntyy: hevosiin, kilpailuihin ja ihmisiin, jotka toiminnan käytännössä mahdollistavat. Mikään ei estä Suomea kulkemasta samaan suuntaan – paitsi omat valintamme siitä, mihin rahat kohdistetaan ja mitä rakenteita haluamme puolustaa.

Valtiovalta määrittelee tukien reunaehdot, mutta rakenteelliset ratkaisut tehdään alan sisällä. Raviurheilun toimijoilla on osaamista, kokemusta ja näkemystä rakentaa markkinaehtoisempaa ja kestävämpää mallia. Tukileikkaukset tekevät yhden asian selväksi: vanhaan ei ole enää varaa.

Kysymys ei ole siitä, menetämmekö tukia, vaan siitä, uskallammeko käyttää tämän hetken pakon mahdollisuutena uudistaa rakenteita niin, että raviurheilu ei vain selviä vaan myös tulevaisuudessa kehittyy.

Heikki Kuusela

Ranua