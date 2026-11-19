Lukijan kynä: Pilvenmäen puolesta
Suomen Hippoksen esittelemä rataluokitus A ja B-ratoihin perustuu mielestäni pitkälti Vidgrénin työryhmän raporttiin vuodelta 2025. Sen mukaisia päätöksiä toteutettiin tämän vuoden ravikalenterissa ja sitä kautta myäs ratojen rahanjaossa. Mielestäni siinä epäonnistuttiin jonkin verran. Kajaani menetettiin. Nyt esitetyssä mallissa mennään samaa latua. Vähän isommassa mittakaavassa tosin.
Vaarassa on nyt Pilvenmäki. Ravipäiviä vähennettiin nyt kahdella päivällä. Talvitauosta tulee viiden kuukauden mittainen. Rataluokitus-esityksessä pelastettiin Kaakkois-Suomen radat Mikkeli-Kouvola-Lappeenranta A-ryhmään tekemällä niille yhteenliittymä. Mietin, miksi ei tehty samaa Lännen Radoille Tampere-Forssa-Turku. Teivolla on 34 päivää, Turussa 22 ja Forssalla 11 päivää. Teivolla ja Turulla on samat päivät kuin tänäkin vuonna. Forssa menettää yhden. Tänä vuonna meni kaksi.
Siirtämällä Teivosta 2 ja Turusta 1 päivä Forssan hyväksi säilyy alueella valtion tuki samanlaisena ja Forssa pysyy A-luokassa. Se on Forssan ainoa mahdollisuus säilyä toimivana raviratana ja valmennuskeskuksena. Ravikalenteriin ei tarvitse tehdä muutoksia, jos Forssa ajaa ne päivät helmi-maaliskuussa. Näin talvitauko lyhenee huomattavasti.
Toivottavasti ajatukseni herättää Hippoksessa edes jotain mielenkiintoa pohtia asioita toisestakin näkökulmasta.
Pertti Lankinen
suomenhevoskasvattaja Ypäjältä