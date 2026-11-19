Vaarassa on nyt Pilvenmäki. Ravipäiviä vähennettiin nyt kahdella päivällä. Talvitauosta tulee viiden kuukauden mittainen. Rataluokitus-esityksessä pelastettiin Kaakkois-Suomen radat Mikkeli-Kouvola-Lappeenranta A-ryhmään tekemällä niille yhteenliittymä. Mietin, miksi ei tehty samaa Lännen Radoille Tampere-Forssa-Turku. Teivolla on 34 päivää, Turussa 22 ja Forssalla 11 päivää. Teivolla ja Turulla on samat päivät kuin tänäkin vuonna. Forssa menettää yhden. Tänä vuonna meni kaksi.