Lukijan kynä: Ravien tv-lähetysten loppuminen harmittaa

Vaikka suurimmalla osalla suomalaisia on nykyään se äly-tv, niin ei ole kaikilla. Joka paikassa niihin ei ole edes mahdollisuutta, koska ei ole toimivia nettiyhteyksiä (mm. itärajan lähellä ).

Se että raveja ei enää näytetä valtakunnan verkossa vie viimeisenkin mahdollisuuden siitä, että joku satunnainen katselija löytäisi lajin pariin, mikä muutenkin on vaarassa menettää harrastajiaan.

Eikö kukaan pysty kustantamaan edes lauantairavien tai edes suurkilpailujen näkymistä antennitalouksiin? Kuninkuusravit, kauden mielenkiintoisin tapahtuma, on viikon päästä ja näinkö jää nekin näkemättä?

Mari Luotolampi