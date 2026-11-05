Lukijan kynä: Ravipäivät uusjakoon

Huolestuttaa kentän sekä harrastajien huomioiminen tai oikeastaan huomioimatta jättäminen ravipäivien jaossa. Nyt viimeistään olisi vaihdettava keskusrata pois Vermosta monista asioista johtuen, ei vähiten vastuullisuusnäkökulmasta.

Kulkemisen kustannukset suhteessa palkintotasoon eivät puolla viikon toisten pääravien järjestämistä pääsääntöisesti Vermossa. Teivokaan ei tule kyseeseen alueen kehityssyistä johtuen, joten nyt viimeistään olisi otettava vakavasti keskustelun aiheeksi kiertävät keskiviikon T75-ravit. Tai tiistain/perjantain, koska Ruotsissa pääpäivät ovat keskiviikko ja lauantai.

Joensuuhun ilmoitettiin noin 170 hevosta pääsääntöisesti 800–1000 euron ykkösillä ajettuihin päätösraveihin. Ei se ykköspalkinto, vaan kulut suhteessa realistiseen palkintoon. Pidetään siis ympäri vuoden mahdollisuus harrastaa ja kilpailla kaikilla järkevästi ravien järjestämiseen kykenevillä radoilla.

Muutenkin perinteet kunniaan: selkeät ravipäivät radoittain ja/tai ravialueittain – varsinkin, kun ravikalenterista on päätetty poistaa se ainoa harrastajan päivä eli sunnuntai melkein kokonaan. Maanantain iltapäiväravien heittäminen ”tilalle” eli entistä enemmän ammattitalleille suunnattuna lisää kiviä amatöörien rattaisiin, toimitusjohtajan hyvistä perusteista huolimatta. No, jatkossa tietysti vapautuu lauantai, jos ja kun ei saada pitää sitä enää pääpäivänä.

Ehdottaisin keskusteluun seuraavaa: jaetaan Suomi neljään (eteläinen, läntinen, itäinen ja pohjoinen) tai viiteen (edellisten lisäksi keskinen) ravialueeseen ja jaetaan niiden radat keskusrataan ja A-, B- ja kesäratoihin. Kunnon mittarit jatkopäätöksiä varten, ja niiden mukaisesti sitten jaetaan ravit jatkossa niin alueiden kesken kuin alueiden sisälläkin.

Näille selkeät ravipäivät hevosmäärän ja vaikka alueen hevosten menestyksen mukaan alueittain, ja alueen radat jakaisivat Hippoksen johdolla päivät alueen sisällä. Tukieurot jatkossa sitten alueittain ja hevosten starttimäärien mukaan. Hyvin asiansa hoitavia alueita/ratoja on palkittava, ei rangaistava huonompien kustannuksella.

Alueen sisällä resurssit paremmin hyödynnettäviksi, omia ennakkomaksullisia kilpailusarjoja lisää sekä yhteisiä markkinointi- ja myyntitempauksia sekä kumppanihankintaa. Kilpailusihteerien työt sekä hallinnolliset työt samoihin käsiin ja yhteishankinnoilla säästöjä.

Koko Suomen ravien nousu tavoitteena,

Marco Hautakoski

täys-amatööri