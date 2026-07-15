Lukijan kynä: Raviradat kannattaa ottaa mukaan varautumiseen

Raviradoilla on yleensä laajat kenttä- ja pysäköintialueet sekä rakennuksia, jotka soveltuvat suurten ihmismäärien vastaanottamiseen. Raviratojen turvallisuusohjeissa käsitellään turvallisuusjohtamista, pelastussuunnittelua ja toimintaa erilaisissa häiriö- ja onnettomuustilanteissa.

Niiden soveltuvuutta yhteiskunnan muihinkin tarpeisiin on hyödynnetty ennenkin. Esimerkiksi Vaasan Rannikkopatteristo käytti aikanaan Vaasan ravirataa varusmiesten juoksuharjoituksiin. Tämä osoittaa, että raviradat voivat palvella myös muita tarkoituksia kuin varsinaista raviurheilua.

Siksi olisi aiheellista selvittää, voisiko raviratoja hyödyntää nykyistä enemmän esimerkiksi evakuointialueina, avunjakelupisteinä tai viranomaisten tukikohtina poikkeustilanteissa. Monilla paikkakunnilla tarvittava tila on jo olemassa, eikä kaikkea tarvitsisi rakentaa alusta lähtien.

Tämä edellyttäisi toki myös kehittämistä. Kehittäminen ei välttämättä vaatisi mittavia rakennushankkeita. Jo varavoiman, toimivien tietoliikenneyhteyksien ja muun perusvalmiuden parantaminen lisäisi raviratojen käyttömahdollisuuksia huomattavasti poikkeus- ja häiriötilanteissa. Kyse ei olisi pelkästään raviurheilun tukemisesta vaan koko yhteiskunnan varautumisen vahvistamisesta.

Jos raviratoja halutaan hyödyntää osana yhteiskunnan varautumista, myös rahoituksen on tultava yhteiskunnalta. Kuntien, hyvinvointialueiden, valtion ja mahdollisten EU-rahoitusohjelmien tulisi osallistua kustannuksiin, sillä hyöty kohdistuisi koko yhteiskuntaan, ei pelkästään raviurheiluun.

Huoltovarmuudesta puhutaan paljon, mutta käytännössä se tarkoittaa myös sitä, että hyödynnetään viisaasti olemassa olevia rakenteita. Raviradat ovat monella paikkakunnalla helposti saavutettavia ja valmiiksi suuria tapahtuma-alueita. Siksi niiden mahdollisuudet osana paikallista varautumista ansaitsevat mielestäni vakavan selvityksen.

Anneli Rehn

KTM, AmO, raviurheilun ystävä vm. -63