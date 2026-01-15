Lukijan kynä: Ravit ovat hevosia ja katsojia varten

Raviurheilu on jo monta vuotta mennyt alaspäin, hevosten ja alan ihmisten määrä on vähentynyt koko ajan, eikä kasvua ole näkyvissä. Raviradoilla katsojien määrä on ollut tosi pieni, poisluettuna Kuninkuusravit, joihin porukkaa tulee vielä hyvin. Mediasta ravit ovat poistuneet lähes kokonaan ja lajista on tullut pienen kuplassa elävän porukan toimintaa.

Mikäli raviurheillun suosiota halutaan lisätä ja lajiin saada uusia ihmisiä, ainoa tapa on saada yleisö takaisin raviradoille. Nykyään vain ravit ovat niin tylsä tapahtuma, että siellä ei viihdy kuin vain lajin uskollisimmat kannattajat. Ravitapahtuma kestää 3–4 tuntia ja aktiivista toimintaa on vain noin puoli tuntia. Loppuaika on vain odottelua ja pelaajien palvelemista. Radalla juoksentelee epämääräinen määrä hevosia eri suuntiin. Ei ihme, että lajia vähän ymmärtävä ei tule toista kertaa raveihin, jos hänet kerran on saatu houkuteltua paikalle. Uusista katsojista voidaan saada uusia omistajia. Ilman omistajia koko ravitoimintaa ei koko ole olemassa. Valmentajia ja ohjastajia kyllä riittää, kun omistajat maksavat.

Tänä päivänä tarvitaan tarinoita, tunteita ja odotuksia, jotta saadaan ihmiset kiinnostumaan tapahtumista. Tunteita raveissa on varsinkin talliportilla ja tallialueella. Ne eivät vain välity katsomoon. Tarinoitakin riittää jokaisesta hevosesta ja niiden taustavoimista. Niitä ei vain kerrota kenellekään. Odotuksia on jokaisella hevosen takana olevalla ja nekin pidetään sisäpiirin tietona. Jokainen, joka on oman hevosen kanssa ollut kisoissa, tietää, että tallialue ja katsomo ovat kaksi eri maailmaa, jotka eivät kohtaa toisiaan. Katsojille kerrotaan yleensä vain vakiokuulutukset ja haastatellaan voittajahevosen kuskeja. Heiltä saa yleensä vakiovastaukset: hevonen oli hyvä ja lähtö meni suunnitellusti.

Ravitapahtumaa pitää siis kehittää tilaisuudeksi, missä katsojia palvellaan ja huomioidaan heidän viihtyminen. Tototv voi edelleen keskittyä palvelemaan pelaajia, mutta radalla pääasian pitää olla hevoset ja niiden kilpailut. Kuninkuusraveihinkin ihmiset tulevat hevosten sekä niiden tarinoiden ja odotusten takia. Kokemaan jännityksen ja elämään tunteella hevosten kilpaillessa.

Radoille tarvitaan erillinen selostaja, joka palvelee paikan päällä olevia katsojia. Lähtöjen esittelyssä on kerrottava kaikkien osallistuvien hevosten nimet ja tausvoimat sekä hevosesta taustatietoja ja ennakkoasetelmia.

Jokaisen kisaan päässeen hevosen eteen on tehty ääretön määrä työtä, jotta ne saataisiin kilpailukuntoon ja usein on jo voitto, että hevonen on saatu mukaan kisaan. Siten jokainen hevonen on omistajille, hoitajille, valmentajille, kasvattajille ja muille hevosten kanssa tekemisissä oleville tärkeä ja he toivovat, että myös heidät huomioitaisiin ravien aikana. Eikä vain voittajat ja ennakkosuosikit. Haastatteluissa pitäisikin panostaa enemmän hevosten taustavoimiin kuskien sijaan.

Lisäksi ravit pitäisi suunnitella niin, että niissä olisi yksi kohokohta, joihin katsojien mielenkiintoa herätetään jo ennen tapahtumaa ja ravien aikana. Tällainen voisi olla jokin huippulähtö, odotettu paluu tai kaksintaistelu ja jokin yllätysesiintyjä. Ravijärjestäjien koulutus markkinointiin ja sosiaalisen median toimintaan voisi auttaa yleisön mielenkiinnon herättämiseen.

Kari Kerkelä

Myöhäisherännäinen raviharrastaja