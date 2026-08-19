Lukijan kynä: Raviurheilun kiertokulku – "Jos alueellisesti talvella ei ole kilpailutarjontaa, raveja ei pian ajeta myöskään isoilla radoilla"

Vidgrénin talvirata-hankkeen kanssa yhtä aikaa ravipäiviä on vähennetty, mikä on johtanut monen isonkin radan kannalta hankalaan tilanteeseen. Esimerkiksi kotiradallani Oulussa kesäkaudella ajettiin vain kahdet ravit. Asia on herättänyt alueella laajalti ihmetystä, muussakin kuin raviväessä. Oulun ravialuetta palvelevat pienemmät radat Tornio, Kajaani ja Ylivieska ovat talvikauden kiinni. Ravitoiminta on vähäistä myös Rovaniemellä ja Kaustisella. Tämä tarkoittaa sitä, että Oulu joutuu kantamaan talviratavastuuta ilman alueellisia yhteistyökumppaneita. Yhtälö, joka ei voi toimia. Kerrottu ongelma tulee vastaan myös muilla radoilla. Jos alueellisesti talvella ei ole kilpailutarjontaa, raveja ei pian ajeta myöskään isoilla radoilla. Sopiiko pitkä talvitauko peliin perustuvaan rahoitusmalliin?