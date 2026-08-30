Lukijan kynä: Reipasta ravia Joutsassa 120 vuotta

Vuosien mittaan rata muovautui ja kasvoi. Sen laidalle nousi tuomaritorni, joka yhä seisoo hiljaisena muistuttajana menneistä kilpailupäivistä ja vuosista. Talvisin radalla nähtiin vauhtia ja jännitystä yhteistyössä naapuripitäjien Hartolan ja Luhangan kanssa. Ja välillä kavioiden tilalle tulivat moottorit, kun radalla kaikuivat moottoripyörien ja sivuvaunujen äänet.