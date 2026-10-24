Lukijan kynä: Hippoksen esitetty sääntömuutos rajoittaisi jäsenjärjestöjen päätösvaltaa

Hippoksen ylin päättävä elin on valtuuskunta. Valtuuskunnan tulisi olla tietoinen kaikista kotimaisen raviurheilun kannalta merkityksellisistä asioista. Näihin on luettava sääntömuutokset, erityisesti silloin, kun kysymys on valtuuskunnan jäsenten asemaan vaikuttavista asioista. Hyvä hallintotapa edellyttää avointa päätöksentekoa.

Hippoksen sääntöjen muuttaminen kuuluu kuitenkin Hippoksen varsinaiselle kokoukselle.

Hippoksen varsinainen kokous kokoontuu 27.10.2026 käsittelemään järjestösääntöjen osittaisia muutoksia. Sääntöjen 12 §:ää esitetään muutettavaksi muun muassa seuraavasti:

”Valtuuskuntaan jäsenyhteisön tai jäsenyhteisöryhmän kiintiöstä valitun jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä tulee koko toimikautensa ajan olla jäsenenä, palvelussuhteessa tai muussa pysyvässä edustussuhteessa siihen jäsenyhteisöön tai jäsenyhteisöryhmään, jonka ehdotuksesta hänet on valittu.

Jos valtuuskunnan jäsenen edustussuhde lakkaa, hänen tehtävänsä valtuuskunnassa päättyy. Hallitus toteaa ilmoituksesta tehtävän päättyneeksi ”.

Aiemmin sekä Hippoksen hallituksen että valtuuskunnan osalta koettiin tärkeäksi löytää henkilöitä, joista olisi apua raviurheilun tehtävissä ja jotka toisivat uutta ajattelua ravimaailmaan. Tällaiset ihmiset eivät välttämättä ehdi olla mukana ravijärjestöjen paikallisessa toiminnassa, mutta heillä voisi olla annettavaa yhteiselle asialle, edelleenkin.

Kysyä voidaan myös, miksi Hippoksen hallitus nyt kantaa huolta jäsenjärjestöistä? Aiemmin jäsenjärjestöt pidettiin visusti sivussa Hippoksen peliyhtiöpäätöksen teosta. Raviurheilun kannalta tärkeästä hankkeesta valtuuskunnan jäsenillä oli salassapitovelvollisuus myös oman edusjärjestön suuntaan.

Hippos on yhdistysten yhdistys. Hippoksen jäseneksi liittyvän tulee noudattaa järjestösääntöjä. Hippoksella ei taas ole eikä voi olla sanavaltaa siihen, keitä jäsenjärjestöt esittävät valtuuskunnan jäseniksi tai kuka tulee eroavan jäsenen tilalle. Jäsenjärjestöt ovat itsenäisiä yhdistyksiä, ja niillä on omien sääntöjensä mukainen päätösvalta toiminnastaan ja edustajistaan.

Esitetty järjestösääntöjen muutos on tämän periaatteen vastainen.

Kari Eriksson

Suomen Hippoksen valtuuskunnan jäsen