Lukijan kynä: Slippipelaamisen loppumisella on vaikutusta joillakin kesäradoilla

Digitalisaatio etenee kuten myöskin ravipelit netissä. Itsekään en ole pelannut muualla kuin netissä ikiaikoihin, eli olen nettipelin kannattaja.

Kuitenkin hämmästyin Veikkauksen ehdotonta päätöstä lopettaa slippipeli kaikilla kesäradoilla. Päätös lähtee siitä, että kesäradat ovat samanlaisia, mutta näinhän ei ole.

Viime viikon 15 Hevosurheilussa oli tiedusteltu reaktiota Lieksan raviradalta. He suhtautuivat muutokseen rauhallisesti ja uskoivat, ettei sillä ole merkittävää vaikutusta.

Mikähän olisi ollut vastaus, jos sama kysymys esitettäisiin esimerkiksi Kaukoseen tai Sodankylään? Nämähän edustavat ratoja, joilla järjestetään yhdet ravit vuodessa, ja näillä paikkakunnilla kerran vuodessa ravit on kesän suurtapahtuma ja kutsu kansanjuhlaan. Se on muutakin kuin pelaamista, mutta siinä ohessa myös pelataan, ja on mahdollista, että nämä ihmiset tulevat toistekin raveihin. Jos heiltä vaaditaan kertaheitolla hyppyä pelien digimaailmaan, voi olla, ettei heistä tule uusia pelaajia.

Siis nettipelaaminen on loistavaa, mutta kohtuudella ja järjellä!

Eerik Jämsén, Helsinki