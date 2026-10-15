Lukijan kynä: Sokrateen neljäs siivilä tarvitaan myös raviurheilussa

Antiikin Kreikan filosofi Sokrates tunnetaan tarinasta, jossa hänen luokseen tullut mies halusi kertoa jotakin tämän ystävästä. Ennen kuin Sokrates suostui kuuntelemaan, hän esitti kolme kysymystä: onko asia totta, onko se hyvää ja onko siitä hyötyä. Kun vastaus kaikkiin oli kielteinen, hän totesi, ettei asiaa ollut syytä levittää eteenpäin. Tarkoitus ei ollut estää totuuden etsimistä, vaan suodattaa pois juorut, huhut ja tarpeettomasti vahingoittava puhe.