Lukijan kynä: Sokrateen neljäs siivilä tarvitaan myös raviurheilussa
Antiikin Kreikan filosofi Sokrates tunnetaan tarinasta, jossa hänen luokseen tullut mies halusi kertoa jotakin tämän ystävästä. Ennen kuin Sokrates suostui kuuntelemaan, hän esitti kolme kysymystä: onko asia totta, onko se hyvää ja onko siitä hyötyä. Kun vastaus kaikkiin oli kielteinen, hän totesi, ettei asiaa ollut syytä levittää eteenpäin. Tarkoitus ei ollut estää totuuden etsimistä, vaan suodattaa pois juorut, huhut ja tarpeettomasti vahingoittava puhe.
Ajatus on ajankohtainen myös raviurheilussa. Viime kuukausina lajia ovat ravistelleet doping- ja lääkeainerikkomuksista annetut rangaistukset sekä häirintään ja toisena henkilönä esiintymiseen liittyvät kurinpitotapaukset. Samalla on nähty, kuinka nopeasti tieto, tulkinnat ja huhut leviävät sosiaalisessa mediassa, keskustelupalstoilla ja kahvipöydissä.
Sokrateen kolme siivilää ovat edelleen tarpeellisia. Ennen kuin tietoa levitetään, kannattaa kysyä, perustuuko se tosiasioihin, edistääkö se rakentavaa keskustelua ja tuoko se jotain hyödyllistä mukanaan. Tämä on tärkeää erityisesti silloin, kun puheilla voi olla vaikutusta ihmisten maineeseen, toimeentuloon ja koko lajin uskottavuuteen.
Sokrateen tarkoitus ei kuitenkaan ollut vaieta ongelmista. Siksi raviurheilussa tarvitaan myös neljäs siivilä: Pitääkö tästä ilmoittaa, jotta asia voidaan selvittää?
Juuri tämä kysymys erottaa vastuullisen ilmoittamisen juoruilusta. Dopingrikkomukset, häirintätapaukset ja muut sääntörikkomukset eivät tule ilmi ilman havaintoja, ilmoituksia ja valvontaa. Virallisen käsittelyn tehtävä on erottaa tosiasiat huhuista ja turvata kaikkien osapuolten oikeusturva.
Mutta Sokrateen oppi ei pääty siihenkään. Kun asiat on selvitetty ja ratkaisut tehty, neljäs siivilä muuttuu uudeksi kysymykseksi: Mitä tästä opimme, jotta sama ei toistu?
Raviurheilun uskottavuus ei synny vaikenemisesta, kohuista eikä pelkistä rangaistuksista. Se syntyy avoimuudesta, reilusta pelistä ja siitä, että virheistä opitaan.
Jalat maassa, faktat pöydässä ja reilu peli radalla. Sillä raviurheilu pysyy oikealla radalla.
Anneli Rehn