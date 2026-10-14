Lukijan kynä: Suomenhevonen ja ravikulttuuri valuvat käsistämme

Vuonna 2003 ideoimani totoneuvojat toivat raviradoille opastusta ja inhimillistä kontaktia, mikä auttoi uusia harrastajia mukaan. Vermo otti mallin käyttöön ja piti neuvojat toiminnassa pitkään – ja hyvä niin. Mutta maakuntaradoilta ne katosivat kokonaan, ja juuri siellä niiden vaikutus olisi ollut suurin. Digisiirtymä korvasi ihmiskontaktin, ja katsomot hiljenivät.