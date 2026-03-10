Lukijan kynä: Suomenhevosen puolesta

Kylmäveristen tuonti Suomeen on kasvanut nopeasti viime vuosina. On vaikea löytää Suomen raveista kylmäverilähtöä, jossa olisi pelkkiä suomenhevosia. Kehitys on suomenhevoselle ja sen kasvatukselle haitaksi, jos ei jopa tuhoksi. Aiheesta oli ansiokas mielipidekirjoitus Hevosurheilussa jo vuonna 2023, mutta mikään ei ole muuttunut. Valmiin kilpahevosen ostaminen ulkomailta suht edulliseen hintaan varmasti houkuttaa, mutta mikä on tuon houkutuksen todellinen hinta? Suomenhevosen sukupuutto?

Kun ostaja miettii suomenhevosen ja kylmäverisen ostamisen välillä, voisi keskusjärjestömme Hippos tulla apuun helpottamaan valintaa. Tässä Hippokselle valmis ehdotus: pienennetään kylmäveristen palkintopottia vaikka 20 prosentilla. Halukkaat voisivat edelleen ostaa oman tupsujalan, mutta jatkossa se saisi vähän vähemmän palkintorahaa pärjätessään Suomen kylmäverilähdöissä. 1000 euron palkinnosta kylmäverinen saisi jatkossa 800 euroa, 500 euron palkinnosta 400 euroa jne.

Tai vaihtoehtoisesti suomenhevosille maksettaisiin 20 prosenttia suuremmat palkinnot, jos järjestelmä ei salli tuota pienennystä. Ekstraa voi kyllä maksaa, joskus on maksettu esim. Varsakunkku-finaalissa tammoille 10 prosenttia ekstraa. Mitään ongelmaa tämän toteuttamiseen ei siis ole. Palkintojen pienentämisestä kylmäverisille jäljelle jäävän rahan voisi jakaa kyseisen lähdön suomenhevosille, tai vaihtoehtoisesti kerätä talteen ja ohjata suoraan suomenhevoskasvatukseen.

Myös divisoonafinaaleissa pitäisi suomenhevosten olla etusijalla. Vaikka yhdenkin pisteen keränneen suomenhevosen pitäisi ohittaa pisteitä keränneet kylmäveriset. Karsinnoissa suomenhevoset ovat etusijalla ja niin pitäisi ehdottomasti olla myös finaaleissa, kun jaossa on isoa rahaa.

Ajatus vajaiden lähtöjen täyttämisestä kylmäverisillä on kovin lyhytnäköinen. Kylmäveristen tuonti ei saa suomenhevosten määrää lisääntymään, ei nyt eikä tulevaisuudessa.

Minulla ei ole mitään kylmäverisiä hankkineita ihmisiä kohtaan, vain pelkkä suuri huoli suomenhevosen puolesta. Ruotsalaiset tai norjalaiset eivät suomenhevosta tule pelastamaan, vaikka me suomalaiset heidän kylmäverikasvatustansa tuemmekin ostamalla kylmäverisiä. Otetaan siis ohjat omiin käsiin ja pelastetaan suomenhevonen itse. Nyt kun se vielä on mahdollista.

Katja Hassinen

suomenhevosharrastaja