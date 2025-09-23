Lukijan kynä: Syntymäpäivälahja Kajaanin raviradalle

Vuoden 2026 ravipäivien luettelo on Kajaanin osalta synkkä kuin itätuulen Sotkamosta päin Nuasjärven yli Kuluntalahteen työntämä kesäinen ukkospilvi.

Ukkospilvi voi oikein vettä laskiessaan keskeyttää hetkeksi ravikilpailut. Suomen Hippoksen ravipäivien uusjako lopettaa ravitoiminnan Kajaanista. Jos ei ensi vuonna, niin tällä menolla muutaman vuoden kuluessa.

Maakuntaradalla Kajaanissa on ensi vuonna neljä ravipäivää. Vuonna 2019, siis kuusi vuotta sitten, ajettiin 11 päivää.

Ravipäivien määrän raju ja epäoikeudenmukainen leikkaaminen maantieteellisesti keskeisellä paikalla sijaitsevalta raviradalta on isku päin Kainuun ja lähimaakuntien hevosenomistajien kasvoja. Mikäli tarkoitus on saada säilytettyä ravihevosten kasvattajien ja raviurheilua harrastavien määrä Kainuussa ennallaan tai jopa lisätä, ei nämä toimenpiteet tue mainittuja pyrkimyksiä.

Kainuun Ravirata Oy täytti 50 vuotta. Melkoinen syntymäpäivälahja saatiin. Ei voi muuta sanoa.

Pertti Granqvist, Sotkamo

eläkeläinen, entinen ravitoimittaja