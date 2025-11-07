Lukijan kynä: Vanhoissa vara parempi

Jos joku saadaan ilmaislipulla mukaan S-kaupan tai muihin raveihin, niin on se sen verran sekaista touhua, että ei hän sinne toista kertaa tule. Mutta jos taas meille iäkkäille (onko mukava ilmaisu?) 40–50 vuotta raveissa käyneille ja meidän vieraillemme annetaan sellaisia tarjouksia, että vieraat saa tulemaan ensi kertaa, niin he tulevat jatkossakin! En lähde listaamaan, mitä tarjoukset voisivat olla, kyllä ravi-ihmiset ne tietää.