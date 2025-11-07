Lukijan kynä: Vanhoissa vara parempi
Lähdekorven Kari esitti joskus Tototv-lähetyksessä hyvän kysymyksen: miksi ei panosteta eläkeläisiin ja ikääntyneisiin? Heillä on rahaa ja aikaa raveissa käyntiin ja pelaamiseen, kun tehdään heille siihen hyvät mahdollisuudet.
Tiedän omakohtaisesti, että saan vieraita – nuoria lapsineen, työkavereitani tai nuoruuden kavereita – raveihin, kun kerron, mitä siellä on nähtävää. Esimerkiksi kun hevoseni juoksee (olen jo toisessa hevoskimpassa mukana tuhannen muun kanssa).
Jos joku saadaan ilmaislipulla mukaan S-kaupan tai muihin raveihin, niin on se sen verran sekaista touhua, että ei hän sinne toista kertaa tule. Mutta jos taas meille iäkkäille (onko mukava ilmaisu?) 40–50 vuotta raveissa käyneille ja meidän vieraillemme annetaan sellaisia tarjouksia, että vieraat saa tulemaan ensi kertaa, niin he tulevat jatkossakin! En lähde listaamaan, mitä tarjoukset voisivat olla, kyllä ravi-ihmiset ne tietää.
Toton kimppapelaaminen vieraiden kanssa pilattiin vuosia sitten paikan päällä tällä kaikkien tunnistautumispakolla. Veikkaus lupasi, että tähän tulee ratkaisu, vaan ei ole näkynyt.
Muistan kun työporukan kanssa säännöllisesti aikanaan Teivossa käytiin ja ravintolapöydässä jokainen laittoi 20 euroa kuppiin. Siitä sai jokainen pelata mieleisiään pelejä. Voittolaput rahakuppiin ja häviölaput toiseen. Jälkeenpäin kun laskettiin, pelasimme illassa 600–700 euron pelivaihtoja. Meitä oli paikalla 8–12 kaveria.
Jouko Kuisma, Tampere