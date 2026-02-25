Lukijan kynä: Voi Lappee, minkä teit!
Kovan iskun järjestitte, hallituksen hölmöläiset! Iskitte voimalla alueen hevosharrastajiin, myös valtakunnallisesti suurta ihmetystä herättäneellä ratkaisullanne. Toimitusjohtaja Teemu Keskitalon irtisanomista voisi verrata siihen, jos SaiPan hallitus irtisanoisi päävalmentajansa Raimo Helmisen.
Omalle kohdalleni, joka on vähäpätöinen – olen seitsemän hevosen harrastajavalmentaja – ratkaisunne aiheutti syvän mielipahan ja masennuksen. Viikkoon en ole pystynyt hevosten kanssa tekemään kuin välttämättömän, treeniajoista puhumattakaan.
Vaikeina aikoina tällaiseen katastrofiin ei ole varaa. Etelä-Karjalan ihmiset taistelkaa vääryyttä vastaan, näyttäkää voima ja tahto. Raviradan omistajat: teillä on tärkeä tehtävä edessänne. Teemu takaisin ruoriin ohjaamaan purtta kohti Lappeenrannan Kuninkuusraveja!
Kaisamaria Korhonen, lappeenrantalainen hevosharrastaja